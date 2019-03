Festa del papà 2019 | «Che sia di pancia o di cuore quel bambino è

gqitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019) Quando si parla di adozioni, spesso le prime parole che vengono in mente per descrivere tale esperienza sono avventura, gesto d’amore, responsabilità, fatica. Ma se ci pensiamo bene sono le stesse identiche parole che possiamo usare per descrivere l’esperienza di un genitore, di qualunque specie esso sia. Perché essere madre o padre è sempre un compito difficile, non dipende sepiccolo essere che arriva sconvolgendo la vita a tutti, sia «di» o «di». Sara Petoletti, psicoterapeuta familiare che lavora a Milano presso il Centro Medico Majno e presso il Centro di Terapia dell'Adolescenza e Sonia Negri che partecipa attivamente all’associazione di famiglie adottive Petali dal Mondo e lavora anche lei per il CTA, hanno scritto due libri, Adottato anche tu? Allora siamo in due!… o forse di più destinato ai ragazzi adottati e Chenonfiniscemai. Una vita da genitori adottivi. E ...

ItalianNavy : #Oggi il Museo Tecnico Navale della Spezia apre le porte per la festa del patrono della città, San Giuseppe. Eventi… - TorinoFC_1906 : Dopo gli oltre 25.000 spettatori per la festa della donna, vogliamo riempire il nostro stadio anche per la festa de… - DarioNardella : Una grande festa per i 50 anni del nostro Re Leone! Festeggiamo tutti insieme a Gabriel #Batistuta. Vi aspetto dome… -