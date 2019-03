Femminicidio,Cassazione: sì sconto pena

Anche nel caso di discutibili perizie sul vizio parziale di mente, pur "nel dubbio" i giudici devono propendere per i relativi sconti dial femminicida. Così laconferma la condanna 20 anni in Appello per Antonio Palleschi, reo confesso della violenza e omicidio di una 57enne, mentre faceva jogging, a Sora (Frosinone), nel 2014. L'uomo in 1° grado fu condannato all' ergastolo. Nel 2017 la Corte d'Appello di Roma riconobbe il vizio parziale di mente e ridusse laa 20 anni.(Di lunedì 18 marzo 2019)

