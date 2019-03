Farmaci rubati nel Napoletano | sequestrati beni per 2 milioni di euro

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019) Smerciavae per questo è stato raggiunto da un"ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, nel, su richiesta della Procura della Repubblica ed eseguita dai carabinieri del Nas, dopo un"indagine durata diversi mesi.Ad essere arrestato, come riporta Il Mattino di Napoli, è ilsta di Boscoreale Antonello Celentano, di 48 anni, accusato di ricettazione e riciclaggio di medicinali ad alto costo. Al professionista sono statidal valore di 2diper reati di natura fiscale.Sofisticato il sistema con il quale venivano reintrodotti sul mercato i medicinali salvavita che venivano trafugati nelle strutture ospedaliere campane e nei nosocomi di altre regioni d"Italia. Le indagini sono partire in seguito a un sequestro in unaa di ...

