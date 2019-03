Fare il musicista in Italia è un lavoro dignitoso o un hobby per fantasmi?

optimaitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019)Qualche anno fa, il maestro Ennio Morricone - grande compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra e due volte premio Oscar, insomma un pilastro della musica che il mondo ci invidia - fu costretto a rinunciare ad una proposta della RAI motivando così la sua decisione: “L’ultima volta mi hanno cercato per un’opera di Alberto Negrin (regista televisivo e teatrale anch’egli di grande spessore) e mi hanno detto che c’erano diecimila euro per me e per l’intera orchestra”. “Ora, io posso anche decidere di lavorare gratis per la Tv del mio Paese – aggiunse il compositore - ma i musicisti vanno rispettati. Incidere una colonna sonora con un’orchestra costa almeno 20, 30 o 40 mila euro”. “E’ stato un momento di grande imbarazzo – concluse Morricone – e così ho dovuto dire: grazie, posso comprendere le ‘ristrettezze’ ma non posso chiedere ai musicisti di suonare a loro spese”. La notizia ...

