Famiglia | Di Maio | a Verona nessun M5S

Di Maio : nessun M5s al forum sulla Famiglia : Il vicepremier prende le distanze dalla conferenza "pro famiglia" in programma dal 29 marzo: "Io a un convegno come quello di Verona, dove si arriva persino a negare il tema della violenza contro le donne, non ci vado. E non ci andrà nessun parlamentare del Movimento".

Congresso della Famiglia - proteste e tensioni. Di Maio - medioevo non festa : Mancano due settimane al World Congress of Families di Verona, ma gia' il controverso evento fa registrare proteste e tensioni. Stamane, mentre iniziava la conferenza stampa di presentazione, un attivista del Circolo Lgbt "Pink" ha fatto irruzione nella Sala Arazzi del Comune, inveendo contro il sindaco Federico Sboarina e i promotori dell'iniziativa, accusandoli di essere omofobi e di non dare la stessa liberta' di espressione alle famiglie ...

Michael Schumacher - Natale e compleanno a Maiorca : «Ha preso il sole nella villa di Famiglia» : Si torna a parlare di Michael Shumacher, nella settimana che riporta alla ribalta la Formula 1 per via delle presentazioni delle monoposto per il Mondiale 2019: nonostante resti il più...

