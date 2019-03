F1 | Toto Wolff | “Non penso che ci sia un grosso problema di prestazioni | ma sono sorpreso

F1 – Bottas trionfa in Australia - ma Toto Wolff lo ‘rimprovera’ : “gli ho detto una cosa ma non mi ha ascoltato” : Il team principal della Mercedes ha parlato della prestazione di Bottas, svelando un piccolo retroscena Sorrisi e soddisfazione in casa Mercedes per la splendida doppietta ottenuta in Australia, dove Bottas ed Hamilton sono riusciti a portare a casa l’intero bottino di punti a disposizione. photo4/Lapresse Il finlandese ha anche ottenuto il bonus per il giro più veloce, concludendo dunque la prima gara a quota 26, un punteggio ...

F1 - Toto Wolff felice ma non troppo : “le prime libere sono andate bene - ma la Ferrari resta davanti” : Il team principal della Mercedes ha parlato al termine delle due sessioni di libere in Australia, esprimendo il proprio punto di vista Ottimo avvio di stagione per la Mercedes e, soprattutto, per Lewis Hamilton. Il pilota britannico chiude al comando le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Australia, dando un primo assaggio della forza della W10. photo4/Lapresse felice ma non troppo Toto Wolff al termine della giornata di ...

Toto Wolff - F1 GP Australia 2019 : “Siamo partiti bene - ma qualifiche e gara saranno più combattute” : Toto Wolff, team principal della Mercedes, è come sempre tranquillo e sereno nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno (clicca qui per la cronaca). Quanto visto in queste prime tre ore di lavoro è stato letteralmente scintillante sia per Lewis Hamilton, sia per Valtteri Bottas ma, come sempre, il numero uno di Brackley preferisce gettare acqua sul fuoco. ...

Toto Wolff - F1 GP Australia 2019 : “Siamo partiti bene - ma qualifiche e gara saranno più combattute” : Toto Wolff, team principal della Mercedes, è come sempre tranquillo e sereno nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno (clicca qui per la cronaca). Quanto visto in queste prime tre ore di lavoro è stato letteralmente scintillante sia per Lewis Hamilton, sia per Valtteri Bottas ma, come sempre, il numero uno di Brackley preferisce gettare acqua sul fuoco. ...

F1 - l’ammissione di Toto Wolff : “abbiamo seguito Ricciardo - ma c’è un motivo per cui abbiamo tenuto Bottas” : Il team principal della Mercedes ha ammesso di aver seguito Ricciardo nel corso della scorsa stagione, salvo poi decidere di continuare a puntare su Bottas Il profilo di Daniel Ricciardo ha stuzzicato e non poco i top team nel corso della scorsa stagione, considerando la scadenza del suo contratto e la voglia di non rinnovare dell’australiano. photo4/Lapresse Prima la Ferrari e poi la Mercedes ci hanno fatto un pensierino, preferendo ...

F1 - Toto Wolff ammette : “Analizzati i dati dei test e Ferrari davanti a tutti. Potremmo fare dei cambiamenti a Barcellona” : Qualcuno potrebbe pensare che è pre-tattica, altri credere alla buona fede di certe affermazioni. E’ parere però generalizzato che dopo i test collettivi di F1 che si sono tenuti a Barcellona (Spagna), in preparazione all’esordio iridato del 2019 programmato il prossimo 17 marzo a Melbourne (Australia), la Ferrari sia la monoposto di riferimento. Stabile in curva e veloce in rettilineo, la SF90 ha colpito l’attenzione di tutti, ...

F1 – Tra Mercedes e Ferrari è guerra… aerodinamica - Toto Wolff attacca : “noi non siamo scemi” : Il team principal della Mercedes ha parlato dell’ala anteriore della Ferrari, sottolineando la diversità di vedute rispetto ai tecnici di Maranello Due strade differenti, due soluzioni completamente opposte che potrebbero spostare l’ago della bilancia da un lato o dall’altro nel corso del Mondiale 2019 di Formula 1. AFP/LaPresse Se la Ferrari ha scelta di montare sulla propria SF90 un’ala anteriore con profili che ...

F1 - Toto Wolff mette le mani avanti : “non possiamo vincere sempre - ho guardato la Ferrari e…” : Il team principal della Mercedes ha fatto il punto dopo questi primi giorni di test, piazzando la Ferrari davanti a tutti con ampio margine Il Mondiale 2019 non è nemmeno iniziato e la Mercedes ha già dato il via ai propri giochetti psicologici, spostando l’attenzione sulla velocità mostrata dalla Ferrari nel corso dei test di Barcellona. AFP/LaPresse Il team di Brackley da par suo ha continuato anche oggi a nascondersi, oscurando le ...

F1 - Toto Wolff : “La Ferrari è più veloce della Mercedes di mezzo secondo - sono il punto di riferimento” : La Ferrari si è scatenata nei primi due giorni di Test F1 a Barcellona stampando i migliori tempi con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, oggi il tedesco non ha piazzato il crono da urlo ma si è concentrato sui long run e anche in questo caso le Rosse hanno battuto la Mercedes che nei primi tre giorni non ha brillato. Le Frecce d’Argento stanno facendo pretattica in vista del Mondiale o sono davvero in difficoltà? Toto Wolff è risultato ...