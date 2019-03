F1 - ora la Ferrari deve puntare sullo sviluppo per mutare l’inerzia. Il tallone d’Achille deve diventare una risorsa : Tutte le previsioni che erano state fatte prima del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno sono andate ampiamente a farsi benedire. Si pensava ad una Ferrari che proseguisse sulla scia dei test di Barcellona, con una Mercedes costretta a rincorrere non troppo da lontano. Quindi, dopo le qualifiche, tutti attendevano l’ennesimo successo di Lewis Hamilton che scattava dalla pole position. Invece Valtteri Bottas ha sconvolto tutto, dopo ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari : “Meglio del previsto - ancora sul podio. Possibile una nuova operazione chirurgica” : Vanessa Ferrari non ha avuto nemmeno troppo tempo per festeggiare il terzo posto conquistato al corpo libero in Coppa del Mondo che ha dovuto subito fare le valigie per trasferirsi da Baku a Doha. Nella capitale del Qatar, da mercoledì 20 a sabato 23 marzo, si disputerà la quarta tappa del circuito itinerante riservato alle singole specialità e la bresciana vorrà essere assoluta protagonista per collezionare altri punti importanti per la ...

Ginnastica artistica - quando ritorna la Coppa del Mondo? Si gareggia subito a Doha : programma - orari e tv. Ferrari - Mori e Rizzelli all'assalto : Non c'è un attimo di tregua per la Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità saluta infatti Baku dove

Ginnastica artistica - quando ritorna la Coppa del Mondo? Si gareggia subito a Doha : programma - orari e tv. Ferrari - Mori e Rizzelli all’assalto : Non c’è un attimo di tregua per la Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità saluta infatti Baku dove si è gareggiato nel weekend e si dirigere direttamente verso Doha. Le ragazze hanno avuto giusto il tempo di fare le valigie, domani si presenteranno in aeroporto e dall’Azerbaijan si trasferiranno nella capitale del Qatar dove si gareggerà da mercoledì 20 a sabato 23 marzo: ...

F1 - GP Australia 2019 : Ferrari - non ha funzionato nulla. ora serve correre ai ripari ed accelerare lo sviluppo : Una sonora batosta. Bastano queste poche parole per descrivere alla perfezione l’andamento del GP d’Australia in casa Ferrari, il Mondiale F1 si è aperto nel peggior modo possibile per le Rosse che semplicemente non sono mai state in gara: stritolate dallo strapotere della Mercedes, battute anche da un roccioso Max Verstappen sulla Red Bull, surclassate da una concorrenza che si è rivelata spietata nell’evento che ha aperto la ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo oggi (17 marzo) : programma - orari e tv. Come vedere Vanessa Ferrari e Lara Mori : oggi domenica 17 marzo si disputano le Finali di Specialità della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica a Baku (Azerbaijan), in palio punti pesantissimi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi pesanti: Vanessa Ferrari e Lara Mori vanno a caccia della vittoria al corpo libero, sono terza e prima dopo il turno eliminatorio e sono pronte per lottare con la quotata statunitense Jade Carey. La bresciana ...

F1 - a Melbourne il via al campionato. Casa Ferrari : ecco i segreti del laboratorio della Rossa : «Non faccia foto e non tocchi nulla». Non è un ordine, è quasi una minaccia. Il box della Ferrari a cui ho accesso per un giorno è sempre presidiato. L’entrata è un lungo corridoio che impedisce la vista dall’esterno e conduce al garage vero e proprio, la stanza dei bottoni. Non l’unica. «Mentre qui a Melbourne adesso affrontiamo le prove libere, q...

F1 - a Melbourne il via al campionato. Casa Ferrari : ecco i segreti del laboratorio della Rossa : Per la prima volta siamo entrati nei box durante le prove. Al lavoro per Vettel e Leclerc anche 40 ingegneri a Maranello: «Come Cape Canaveral e Houston»

F1 - Hamilton ancora davanti a tutti nelle FP3 : la Ferrari si riavvicina [TEMPI] : Lewis Hamilton al comando anche nelle FP3 in Australia, le Ferrari però si sono rifatte sotto dopo le FP2 nelle quali si sono un po’ nascoste Lewis Hamilton davanti a tutti anche nelle FP3 del GP d’Australia. Il pilota della Mercedes si è piazzato al comando delle ultime libere con il tempo di 1:22.292, con le Ferrari che però seguono a ruota. Dopo le disastrose FP2 infatti, Vettel e Leclerc si sono piazzati rispettivamente ...

F1 - GP Australia 2019 : risultato FP3. Lewis Hamilton ancora il migliore - le due Ferrari di Vettel e di Leclerc inseguono : Lewis Hamilton fa tre su tre e conquista il miglior crono anche della terza sessione di prove libere sul tracciato di Melbourne (Australia), primo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica della Mercedes ha saputo replicare quanto fatto vedere nei primi due turni, facendo la differenza soprattutto nel primo e nel terzo settore della pista. Il crono di 1’22″292 ha permesso quindi all’alfiere del ...

F1 - Bottas preoccupato : “sappiamo che la Ferrari è forte - bisogna lavorare duro per riuscire a batterla” : Il pilota della Mercedes ha sottolineato come sarà la Ferrari la macchina da battere, almeno stando a quanto visto nei test di Barcellona La consapevolezza in casa Mercedes è che la Ferrari sia cresciuta notevolmente rispetto al passato, acquisendo una continuità di rendimento che potrebbe fare la differenza nel Mondiale 2019 di Formula 1. AFP/Lapresse Ne è convinto non solo Lewis Hamilton, come ribadito in conferenza stampa, ma anche ...

F1 Mercedes - Hamilton : «La Ferrari adesso è avanti - noi dobbiamo lavorare» : Il suo impegno per questo sport lo ha reso un pilastro della F1. Il suo contributo è inestimabile. Possa riposare in pace '. F1, tutte le news Mercedes Hamilton Australia Tutte le notizie di Formula ...

Formula 1 - Vettel : "Ferrari migliorata rispetto al 2018 - vogliamo interrompere il dominio Mercedes" : Dalle parole ai fatti. Sebastian Vettel è uno che non ci sta a perdere e suona la carica nella conferenza stampa di Melbourne , prima del GP di Australia , appuntamento inaugurale della Formula 1: "...

Formula1 Vettel : "ora tocca alla pista"; Hamilton : "La Ferrari è davanti" : I VIDEO DI GAZZETTA TV corona - Togliere la corona a Lewis Hamilton non sarà facile, ma è anche vero che, a sentire il campione del mondo in carica, la situazione sembra più a favore della rossa: '...