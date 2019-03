Esports | Toyota Gazoo Racing Supra Gt Cup | al via i motori GALLERY

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019)Annunciato il lancio ufficiale della TGRGt Cup, espansione di Gran Turismo Sport disponibile per Playstation4(TGR) ha annunciato il suo ingresso nell’universo dei videogame con il lancio della GRGT Cup per PlayStation4. Gran Turismo Sport, la prima gara singola virtuale a livello globale,partirà il prossimo mese di aprile. Con l’occasione TGR diventerà anche partner ufficiale di FIA Gran Turismo Championships, il pluripremiato ‘Real Driving Simulator’ progettato in collaborazione con la FIA. L’ingresso degli sportstici virtuali nel novero delle attività TGR rappresenta anche un impegno concreto per rendere questa realtà sempre più accessibile, affinché sempre più persone possano avvicinarsi al mondo delle auto sportive, nella speranza che questa nuova avventura virtuale possa aiutare il team a realizzare vetture sempre ...