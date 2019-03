Energia | Biometano e idrogeno elimineranno emissioni CO2 al 2050

Economia circolare e biometano : “Il Governo intervenga per liberare le potenzialità del più grande giacimento di Energia verde italiana” : Piero Gattoni, Presidente del CIB – Consorzio Italiano Biogas, è intervenuto stamane a Roma all’incontro “La corsa ad ostacoli dell’Economia circolare in Italia”, organizzato da Legambiente, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, e ha dichiarato: “Progettare un cambio di paradigma dei processi produttivi verso un modello di Economia circolare è un’occasione per rimettere la natura e ...