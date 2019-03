ENEA | Studio sul lavoro a distanza | già coinvolti 3500 dipendenti PA

Innovazione : studio ENEA apre nuove prospettive per la produzione di gomma naturale : Uno studio ENEA, pubblicato sulla rivista internazionale BMC Genomics, apre nuove prospettive per la produzione anche in Europa della gomma naturale, una materia prima di particolare rilievo tecnologico e commerciale, che non può essere sostituita con quella di sintesi artificiale in numerose applicazioni. Negli ultimi anni, è emerso un forte interesse per l’individuazione e lo studio di nuove specie vegetali in grado di produrre questo ...