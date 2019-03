Emirati Arabi | un buco nelle nubi | video della Hole Punch Cloud

Emirati Arabi - uno strano “buco” nel cielo sciocca i residenti : “È come se Dio avesse lanciato un sasso in un lago”. E molti pensano agli UFO [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Cina - Emirati - Arabia Saudita. Le giravolte gialloverdi in politica estera : Ue: veto Italia su inclusione Emirati nella lista paradisi fiscali Londra, 12 mar - (Agenzia Nova) - Per la seconda volta, l'Italia ha posto il veto all'inclusione degli Emirati Arabi Uniti nella "lista nera" dei paradisi fiscali compilata dall'Unione europea, minacciando così di far fallire l'inizi

Ferrari - la spettacolare Cavalcade International ammalia gli Emirati Arabi [FOTO] : La Casa di Maranello celebra i suoi primi 25 anni negli Emirati Arabi Uniti Un’amicizia lunga 25 anni vale una grande festa. Per celebrare l’anniversario dal suo ingresso negli Emirati Arabi Uniti, Ferrari ha deciso di organizzare la prima Cavalcade internazionale nella regione, radunando circa 100 vetture con clienti provenienti da 20 diversi Paesi. Giunta alla sua terza edizione, Cavalcade International e` una opportunita` unica per ...

Emirati Arabi : Onu - liberare detenuta malata terminale : ROMA - L'Onu chiede alle autorità degli Emirati arabi Uniti di liberare Alia Abdulnoor, la donna di 42 anni malata di cancro detenuta per una condanna per terrorismo, per concederle di "vivere i suoi ...

Ferrari - parata itinerante negli Emirati Arabi : Una grande festa per celebrare i 25 anni dall'ingresso negli Emirati Arabi: l'ha fatta la Ferrari con la Cavalcade International, radunando circa 100 vetture con clienti provenienti da 20 diversi ...

Fincantieri sbarca negli Emirati Arabi : Nel corso dell' International Defence & Conference , IDEX, 2019 di Abu Dhabi , Fincantieri e Abu Dhabi Shipbuilding , Adsb, , gruppo leader negli Emirati Arabi Uniti specializzato nella costruzione, ...

Scherma - coppa del mondo : Bebe Vio trionfa nel fioretto negli Emirati Arabi Uniti : Beatrice "Bebe" Vio ha infatti vinto la gara di fioretto femminile categoria B del circuito di coppa del mondo di Scherma paralimpica. La paralimpionica e campionessa europea e mondiale in carica, ...

Inviato speciale del presidente Xi Jinping incontra il vice presidente degli Emirati Arabi Uniti : ...che gli Emirati Arabi Uniti attribuiscono grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Cina e auspicano un ampliamento continuo della cooperazione pragmatica in vari campi come la scienza e ...

Emirati Arabi Uniti - così attraverso di loro mezzo mondo arma le milizie in Yemen : Secondo una ricerca di Amnesty International, le forze armate degli Emirati Arabi Uniti trasferiscono illegalmente e irresponsabilmente forniture militari (veicoli blindati, sistemi di mortaio, fucili, pistole e mitragliatrici) alle milizie armate presenti in Yemen, responsabili di numerosi crimini di guerra. I gruppi armati destinatari finali di questi loschi traffici – tra cui i “Giganti”, la “Cintura di sicurezza” e le “Forze di elite” ...

L'Italia vende armi anche agli Emirati Arabi Uniti - che devastano lo Yemen insieme all'Arabia Saudita : All'Arabia Saudita, nonostante le rassicurazioni del premier Conte e i reiterati pronunciamenti di ministri, sottosegretari ed esponenti M5S, continuiamo a vendere armi. Ed ora bissiamo anche con gli Emirati Arabi Uniti, primi scudieri del Regno Saud nella guerra che sta devastando lo Yemen. "La tendenza di questi ultimi anni ad esportare sempre più armi verso Paesi non Ue e non Nato, comporta un evidente rischio di armare Paesi dallo ...

PAPA NEGLI Emirati ARABI/ Francesco e l'islam - un abbraccio senza rinunciare a nulla : Il Pontefice non ha ceduto sulla propria identità e ha saputo costruire nuovi ponti. Pur consapevole che le resistenze saranno ancora molte

Le foto del viaggio del Papa negli Emirati Arabi Uniti : Ha incontrato varie personalità religiose, ha firmato un documento contro i genocidi e l'aborto e ha celebrato la prima messa pubblica del paese

Papa Francesco - Santa Messa ad Abu Dhabi/ Diretta streaming video - Eucaristia e libertà negli Emirati Arabi : Ultimo giorno di Papa Francesco negli Emirati Arabi: Santa Messa nello stadio di Abu Dhabi con 135mila cristiani. Eucaristia e libertà, occasione storica