Emergenza plastica | in mare la maggior parte dei rifiuti prodotti dall' uomo

Global Strike for Future - il WWF : “I leader mondiali non affrontano l’Emergenza plastica - la mobilitazione sul clima non insegna nulla” : “I leader mondiali hanno clamorosamente fallito nel loro impegno per un’azione efficace contro la crisi sempre più acuta dovuta all’inquinamento da plastica e non ascoltano la società civile”, questo dichiara il WWF al termine della Quarta Assemblea delle Nazioni Unite sull’Ambiente (UNEA-4), conclusasi senza decisioni significative per contrastare l’inquinamento marino da plastica, proprio quando in tutto il mondo i giovani scendono in piazza ...