Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Nell'ultima puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha?' il conduttore Gianluca Nappo è tornato ad occuparsi deldi. L'anziano uomo di 81 anni residente ad Olmo (Perugia) è scomparso da casa da oramai diversi giorni.La trasmissione Rai di questo lunedì mattina è tornata a parlare delin questione, in quanto ci sono alcuni elementi incongruenti in questa storia. Per capire il punto della situazione è bene ripercorrere la giornata in cuiè stato, ovvero il 1° di marzo....

marcorussodell3 : Emanuele Cecconi, proseguono le ricerche: il caso a 'Chi l'ha visto?' - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Scomparsa di Emanuele Cecconi: Qualcuno ha assistito a incidenti stradali nelle strade intorno a #Ficulle (#Terni)? Du… - chilhavistorai3 : Scomparsa di Emanuele Cecconi: Qualcuno ha assistito a incidenti stradali nelle strade intorno a #Ficulle (#Terni)?… -