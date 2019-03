Ecco chi è Sinan Gumus | il futuro calciatore del Genoa FOTO ...

La Serie A dei “vecchietti” - da Pandev a Quagliarella - passando per Palacio. Ecco chi dice : pensione? No - grazie : L’ultimo turno di Serie A è stata caratterizzato dalle ottime prestazioni di calciatori oramai in età avanzata, i cosiddetti “vecchietti”, coloro che non vogliono appendere le scarpette al chiodo e visti i risultati ne hanno tutte le ragioni. Nella 28^ giornata è tornato in auge Goran Pandev, con il gol del 2-0 alla Juventus. Il macedone, spesso etichettato come “giocatore finito”, a 35 anni ha realizzato il ...

Un talento al giorno : Ecco chi è Gonzalo Maroni - l’argentino che ha stregato il Milan : Se in Argentina ti chiamano “El Pibe”, vuol dire che sei un predestinato. E’ il caso di Gonzalo Maroni, protagonista della nostra rubrica “Un talento al giorno”, nato a Cordoba il 18 marzo 1999 e che quindi festeggia quest’oggi i 20 anni. Cresce nel settore giovanile dell’ Instituto e a 16 debutta in prima squadra. Origini calcistiche, quindi, uguali al suo idolo ed oggi trascinatore della Juve ...

Emanuele CEcconi - proseguono le ricerche : il caso a 'Chi l'ha visto?' : Nell'ultima puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' il conduttore Gianluca Nappo è tornato ad occuparsi del caso di Emanuele Cecconi. L'anziano uomo di 81 anni residente ad Olmo (Perugia) è scomparso da casa da oramai diversi giorni. La trasmissione Rai di questo lunedì mattina è tornata a parlare del caso in questione, in quanto ci sono alcuni elementi incongruenti in questa storia. Per capire il punto della situazione è bene ...

Mbappè-Juventus ora si può! Griezmann la chiave : Ecco il piano di Agnelli : Mbappè-Juventus – Il Psg è pronto a mettere a segno un nuovo colpo di calciomercato nella prossima sessione estiva. I francesi per centrare la Champions League vorrebbero portare nella Capitale Antoine Griezmann, che l’Atletico Madrid sembra disposto a cedere per una cifra vicina ai 120 milioni di euro. L’arrivo del giocatore del Colchoneros creerebbe una forte concorrenza in attacco. Mbappé, Neymar, Cavani e Griezmann, senza ...

Solo il 6 - 7% dei giovani ha richiesto il reddito di cittadinanza - Ecco perché : Solo il 6,7% delle richieste di reddito di cittadinanza proviene da giovani under 30. Sono questi i risultati di una prima analisi dei dati provenienti dai Caf elaborati dal Sole 24 Ore . Può essere ...

Achille Lauro - "Ecco il mio 1969"/ Video - la copertina 'confusa' del nuovo disco : Achille Lauro annuncia personalmente l'uscita dle suo nuovo disco il prossimo 12 aprile intitolato semplicemente 1969 ecco di cosa si tratta

Ines Trocchia e i calciatori : «Si credono fighi - ma Ecco cosa fanno». Le richieste hot su Instagram : Agli occhi del pubblico maschile è diventata famosa soprattutto per la sua partecipazione a trasmissioni sportive e calcistiche, da Calciomercato su Sportitalia a TikiTaka su Italia 1: parliamo di Ines Trocchia, splendida modella e influencer di origini napoletane, che si è lasciata andare ad alcune confessioni hot in un’intervista a I Lunatici, programma radiofonico di RadioDue. La ragazza ha parlato del suo rapporto con gli uomini e anche con ...

Ecco chi era Lorenzo Orsetti : combattente italiano ucciso da Isis : Roma – L’italiano ucciso dall’Isis e’ Lorenzo Orsetti, 33enne di Firenze. A Orsetti riconducono i documenti pubblicati dall’Isis. Orsetti, nome di battaglia Tekoser, combatteva a fianco dei curdi. L’anno scorso, mentre era impegnato a difendere la citta’ di Afrin dall’assedio di jihadisti e turchi era stato intervistato dal Corriere Fiorentino, al quale aveva ricordato di essere nato e cresciuto a ...

F1 – Hamilton sorpreso dalla prestazione della Ferrari in Australia : “Ecco cosa ho chiesto a Vettel dopo la gara” : Lewis Hamilton non riesce a dare una spiegazione al flop della Ferrari in Australia: il gesto del campione del mondo al termine della prima gara della stagione E’ andato in scena ieri mattina il primo Gp della stagione 2019 di F1. I piloti si sono sfidati sul circuito di Albert Park, in Australia, per la prima gara del nuovo Mondiale. A trionfare è stato un eccellente Valtteri Bottas, abile a sfruttare la partenza per portarsi in ...

Florence + The Machine : Ecco la scaletta del concerto di Bologna : <3 The post Florence + The Machine: ecco la scaletta del concerto di Bologna appeared first on News Mtv Italia.

Robot da combattimento - Ecco la guerra del futuro e chi si oppone ai soldati senza anima : "Fermate la corsa ai Robot killer!". Perché i Robot non sanno cosa sia il rispetto delle leggi umanitarie in guerra; perché possono spezzare la catena di comando e controllo, quella che consente di ...

Perdere 7 chili in 7 giorni si può : Ecco la dieta facile - veloce e senza attacchi di fame : Perdere fino a 7 kg in soli 7 giorni è possibile grazie ad una dieta sana, equilibrata e che garantisce cinque pasti quotidiani, evitando gli attacchi di fame. Unico inconveniente: vietata la pasta. L’alimento base di questa dieta proposta dai nutrizionisti è il cetriolo, ricco di vitamine, minerali, ferro, calcio e magnesio. Mangiare cetrioli in maniera regolare significa poter depurare il proprio organismo dalle tossine, pulendo il ...

Giovani - maschi e di buona cultura : Ecco l’identikit dei consumatori europei più disponibili a cibarsi di insetti : Giovani maschi e di buona cultura, ecco gli europei più propensi a consumare gli insetti come cibo. l’identikit emerge da un articolo pubblicato sulla rivista “Food Research International” da un team del dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa guidato dalla professoressa Gisella Paci e composto dai dottori Simone Mancini, Roberta Moruzzo e Francesco Riccioli. I ricercatori hanno messo insieme e confrontato i dati provenienti ...

