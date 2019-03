EasyJet si ritira dalle trattative per Alitalia

Alitalia : EasyJet si ritira : ANSA, - ROMA, 18 MAR - "A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato e Delta Airlines per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia EasyJet ...

Alitalia - EasyJet si ritira. Il piano torna in discussione - resta solo Delta : «A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia, easyJet ha deciso di ritirarsi dal processo». È quanto indica easyJet in un comunicato in cui conferma il suo impegno per l'Italia quale mercato chiave della compagnia...

