È morto Dick Dale | papà dell' immortale riff di chitarra di Pulp Fiction

(Di lunedì 18 marzo 2019) È scomparso a 81 anni il chitarrista, the "King of the Surf Guitar". A darne notizia il suo ex bassista Sam Bolle: il decesso sarebbe avvenuto nella nottata di sabato 16 marzo 2019.diventò famoso per la sua versione di "Miserlou", con queldiresoda Quentin Tarantino nel film. Fu Michalis Patrinos, nel 1928, a incidere per la prima volta questa canzone: la versione, suonata in stile rebetiko, un genere molto noto in Grecia, ebbe molto successo., conosciuto per brani come "Let's Go Trippin", sosteneva inoltre di essere stato lui, e non i Beach Boys, a inventare la "beach music" cercando di fondere i suonie onde'oceano che si infrangono con le melodie rockabilly in voga in quegli anni. Alcuni critici musicali si sono espressi a favore di questa tesi.Surfista appassionato, the "King of the Surf Guitar", ...

