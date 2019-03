Dubai | tutti in spiaggia tra mare | giochi e sport

Karate - Premier League 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Dubai - in gara tutti i big azzurri : Nel weekend del 15-17 febbraio si disputerà la seconda tappa della Premier League 2019 di Karate che andrà in scena all’Al Wasl Club di Dubai (Emirati Arabi Uniti). Il circuito internazionale aveva fatto il proprio debutto stagionale a Parigi (Francia) dove l’Italia aveva conquistato ben cinque medaglie, in Oriente saranno impegnati 12 azzurri (oltre a 24 italiani che difenderanno i colori del proprio club di appartenenza). Ormai ...