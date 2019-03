Dopo il no alla Venier | Brigitte Nielsen super ospite di Barbara D' Urso

Crescita a 2 cifre per i ricavi digitali Rcs torna alla cedola Dopo 10 anni : La "cura Cairo" funziona e dopo 10 anni di astinenza per i soci di Rcs torna il dividendo (6 centesimi per azione, pari ad un rendimento del 4%). Urbano Cairo in questi tre anni scarsi da quando è sul ponte di comando ha tagliato i costi, rinegoziato contratti "capestro" coi fornitori, aperto un arbitrato sulla cessione a prezzo "di saldo" degli immobili del gruppo al fondo Blackstone. Ma ha anche innovato i ...

F1 – Hamilton sorpreso dalla prestazione della Ferrari in Australia : “ecco cosa ho chiesto a Vettel Dopo la gara” : Lewis Hamilton non riesce a dare una spiegazione al flop della Ferrari in Australia: il gesto del campione del mondo al termine della prima gara della stagione E’ andato in scena ieri mattina il primo Gp della stagione 2019 di F1. I piloti si sono sfidati sul circuito di Albert Park, in Australia, per la prima gara del nuovo Mondiale. A trionfare è stato un eccellente Valtteri Bottas, abile a sfruttare la partenza per portarsi in ...

Incidente Ethiopian Airlines - Boeing 737 Max “molto veloce Dopo decollo”. L’urlo del pilota alla torre di controllo : “Break” : L’aereo dell’Ethiopian Airlines, caduto ad Addis Abeba il 10 marzo con 157 persone a bordo, “andava a un’inusuale alta velocità dopo il decollo“, quando “il pilota ha riferito di avere problemi e chiesto il permesso di prendere quota rapidamente“. Lo ha detto una fonte – che ha ascoltato la registrazione della conversazione con la torre di controllo – all’agenzia Reuters che ha riportato la notizia sul proprio ...

Tirreno-Adriatico - Nizzolo costretto al ritiro : problemi fisici per il ciclista Dopo la caduta alla terza tappa : ritiro Giacomo Nizzolo, il ciclista del Team Dimension Data dice addio all’edizione 2019 della Tirreno-Adriatico dopo aver rimediato una brutta caduta durante la terza frazione della Tirreno-Adriatico, Giacomo Nizzolo è stato costretto a dire addio all’edizione 2019 della corsa italiana a tappe. Il ciclista del Team Dimension Data ha rinunciato a correre la quinta frazione a causa di problemi fisici. Ancora nessuna ...

Ufficiale : Monchi torna al Siviglia Dopo la parentesi alla Roma : Roma - Niente Arsenal , dopo la Roma Monchi torna a casa: il Siviglia annuncia che dal 1° aprile il dirigente spagnolo che ha divorziato da James Pallotta dopo l'esonero di Di Francesco sarà ...

Omicidio Scopelliti - svolta Dopo 27 anni : 17 indagati dalla Dda di Reggio Calabria. C’è anche boss latitante Messina Denaro : La Procura distrettuale di Reggio Calabria ha indagato 17 persone, tra boss e affiliati a cosche mafiose e di ‘ndrangheta. Tra gli indagati anche il boss latitante Matteo Messina Denaro ricercato dal 1993. La Dda prova a dare un nome a mandanti e sicari dell’Omicidio di Antonino Scopelliti, magistrato della Cassazione ucciso a 56 anni in Calabria, ucciso il 9 agosto del 1991 a Villa San Giovanni mentre faceva rientro a Campo ...

C'è posta per te - il sorriso del vedovo Pino? Dopo il dramma - la sorpresa dalla De Filippi : Barbara D'Urso... : All'ultima puntata di C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda il sabato sera su Canale 5, ha fatto "irruzione" Barbara D'Urso, la quale non ha mai nascosto la sua passione per il format della collega. Dunque, su Twitter ecco piovere il "tifo" di Carmelita per Pino, vedovo e padre

Roma - Ranieri lancia l’allarme Dopo il ko con la Spal : “senza Champions - molti giocatori cambieranno aria” : L’allenatore della Roma ha commentato con amarezza il ko subito contro la Spal, paventando molti addii in caso di mancata qualificazione in Champions Situazione delicata in casa Roma, la sconfitta della Spal complica particolarmente la corsa verso la zona Champions dei giallorossi, incapaci di sfruttare lo scontro diretto tra Milan e Inter. Filippo Rubin/LaPresse Un 2-1 difficile da digerire per Ranieri, che ha lanciato ...

Elia Fongaro ritorna dalla famiglia Dopo la storia con Jane : il messaggio : Gf Vip, Elia Fongaro lascia Roma per riabbracciare il fratello: un week-end speciale Elia e Jane non si vedono da circa un mese. Non hanno tentato di ricucire il rapporto: continua a esserci stima reciproca, è vero, ma solo quella. L’amore è scomparso come per magia. Single ma entrambi felici. Su Instagram Elia Fongaro ha […] L'articolo Elia Fongaro ritorna dalla famiglia dopo la storia con Jane: il messaggio proviene da Gossip e Tv.

Meghan Markle - il fratello ricoverato per alcolismo Dopo l’intervista dalla D’Urso : Manca ormai pochissimo al parto di Meghan Markle, ma la duchessa, nonostante le sue condizioni, non riesce a trovare un po’ di serenità. A turbarla è soprattutto la sua famiglia d’origine, in particolare il padre Thomas e i fratellastri, Samantha e Thomas Jr, che continuano a rilasciare interviste alla stampa parlando di lei. Proprio qualche giorno Thomas Jr ha rilasciato una lunga intervista nel corso di Live – Non è la ...

Pordenone. Dopo l’unione civile si separano : assegno alla donna più debole : Non sono matrimoni ma le unioni civili comportano degli obblighi. Così il Tribunale di Pordenone si è espresso in una

Raid di Israele su Gaza Dopo il lancio di razzi dalla Striscia : "Attaccati 100 obiettivi di Hamas" : Escalation di violenza a Gaza. Le tensioni sono iniziate quando a Tel Aviv e in altre località israeliane si è sentito il suono delle sirene di allarme, scattate dopo il lancio di due razzi da Gaza. Entrambi sono stati intercettati ma, in risposta all'attacco, Israele ha colpito obiettivi a Gaza. Lo ha detto il portavoce dell'Esercito israeliano citato dal Jerusalem Post.dopo il lancio di razzi, il premier Benyamin Netanyahu aveva ...

Parto record in Kenya : a 28 anni - Dopo 4 figli - dà alla luce altri 5 gemelli : Evelyn Namukhula è una giovane donna di soli ventotto anni ma che ha già avuto ben nove figli. Gli ultimi cinque nati qualche ora fa. La giovane mamma, incinta di cinque gemelli, ha Partorito mercoledì 13 marzo al Kakamega General Hospital, capoluogo dell'omonima contea in Kenya. Un Parto record che sarebbe andato bene: la ventottenne ha dato alla luce con Parto cesareo tre bambine e due bambini e tutti, secondo quanto riportano i quotidiani ...

Accoltellò rivale Dopo aver chiesto scusa alla ex in tv - nuova condanna : Accoltellò il rivale in amore dopo avere chiesto inutilmente scusa alla sua ex ricorrendo a 'C'è posta per te': dopo l'annullamento in Cassazione, ieri la Corte di Appello di Napoli ha ricondannato a ...