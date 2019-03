Donadoni | ' Roma? Mai contattato'

Donadoni : «Roma? La società non mi ha chiamato» : ROMA - " Non sono stato contattato dalla Roma ". Così Roberto Donadoni ha smentito, ai microfoni di Radio anch'io Sport su Rai Radio 1, di essere stato contattato dal club giallorosso per prendere il posto di Eusebio Di Francesco , sostituito poi da Claudio Ranieri . " Sono stati giochi giornalistici - ha ...

Roma - esonerato Di Francesco. In pole Ranieri e Donadoni : Il Ct Eusebio Di Francesco e' stato esonerato dalla Roma. A comunicarlo la stessa societa' tramite i social: "L'#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non e' piu' il responsabile tecnico del Club. - scrive su Twitter - La Societa' ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro". Il contratto tra l'allenatore pescarese e i giallorossi, dopo l'uscita dalla Coppa Italia, ...

Roma Donadoni si sfila : “Mai avuto contatti con la Società” : Roma Donadoni – All’indomani della cocente eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, secondo molti a un passo dall’esonero, conduce la seduta di allenamento della sua squadra. In queste ore è atteso un colloquio tra i dirigenti giallorossi e l’allenatore. La situazione è molto fluida ma la […] L'articolo Roma Donadoni si sfila: “Mai avuto contatti con ...

Donadoni - nessun contatto con la Roma : ANSA, - Roma, 7 MAR - "Sono onorato di essere accostato alla Roma ma, contrariamente a quanto leggo dagli Stati Uniti, non ho avuto nessun contatto col club giallorosso". Roberto Donadoni, al telefono ...

Porto-Roma - Donadoni : 'Nessuno mi ha chiamato e non farei traghettatore' : Donadoni esce allo scoperto. E parla. Pretattica? E' sincero? Per ora, nega . 'Sono onorato di essere accostato alla Roma ma, contrariamente a quanto leggo dagli Stati Uniti, non ho avuto nessun ...

Donadoni - nessun contatto con la Roma : ANSA, - Roma, 7 MAR - "Sono onorato di essere accostato alla Roma ma, contrariamente a quanto leggo dagli Stati Uniti, non ho avuto nessun contatto col club giallorosso". Roberto Donadoni, al telefono ...

Di Francesco esonerato?/ Roma - furia Pallotta : Donadoni o Ranieri nuovo allenatore : Di Francesco esonerato? Pallotta è una furia dopo il Porto, intanto prendono quota i nomi di Roberto Donadoni e Claudio Ranieri

Esonero Di Francesco - la Roma caccia il tecnico e pensa a Donadoni : Esonero DI Francesco, gli aggiornamenti – 11:52 Breaking news: Eusebio Di Francesco è stato esonerato da allenatore della Roma. L’aria pesante in casa giallorossa dopo l’eliminazione dalla Champions ha contribuito alla decisione finale di proprietà e dirigenza. L’ex Sassuolo ieri sera non ha parlato al termine del match lasciando presagire un suo allontanamento dalla guida […] L'articolo Esonero Di Francesco, la Roma ...

Roma : Di Francesco chiuso nel silenzio - Donadoni e Ranieri in attesa : Dal nostro inviato Di Francesco è da solo, al buio dietro il vetro oscurato. Sguardo fisso nel vuoto, seduto sul pullman della Roma, in prima fila dietro all'autista. Aspetta di sapere se potrà ...

Roma : Paulo Sousa - Panucci e Donadoni in attesa : E in questo caso la qualificazione ai quarti di Champions e l'agognato quarto posto in campionato, fanno tutta la differenza del mondo. Sono diversi i calciatori che attendono una chiamata: Zaniolo, ...