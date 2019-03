Donadoni | «Roma? La società non mi ha chiamato»

Roma - esonerato Di Francesco. In pole Ranieri e Donadoni : Il Ct Eusebio Di Francesco e' stato esonerato dalla Roma. A comunicarlo la stessa societa' tramite i social: "L'#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non e' piu' il responsabile tecnico del Club. - scrive su Twitter - La Societa' ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro". Il contratto tra l'allenatore pescarese e i giallorossi, dopo l'uscita dalla Coppa Italia, ...

Roma Donadoni si sfila : “Mai avuto contatti con la Società” : Roma Donadoni – All’indomani della cocente eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, secondo molti a un passo dall’esonero, conduce la seduta di allenamento della sua squadra. In queste ore è atteso un colloquio tra i dirigenti giallorossi e l’allenatore. La situazione è molto fluida ma la […] L'articolo Roma Donadoni si sfila: “Mai avuto contatti con ...

Donadoni - nessun contatto con la Roma : ANSA, - Roma, 7 MAR - "Sono onorato di essere accostato alla Roma ma, contrariamente a quanto leggo dagli Stati Uniti, non ho avuto nessun contatto col club giallorosso". Roberto Donadoni, al telefono ...

Porto-Roma - Donadoni : 'Nessuno mi ha chiamato e non farei traghettatore' : Donadoni esce allo scoperto. E parla. Pretattica? E' sincero? Per ora, nega . 'Sono onorato di essere accostato alla Roma ma, contrariamente a quanto leggo dagli Stati Uniti, non ho avuto nessun ...

Di Francesco esonerato?/ Roma - furia Pallotta : Donadoni o Ranieri nuovo allenatore : Di Francesco esonerato? Pallotta è una furia dopo il Porto, intanto prendono quota i nomi di Roberto Donadoni e Claudio Ranieri

Esonero Di Francesco - la Roma caccia il tecnico e pensa a Donadoni : Esonero DI Francesco, gli aggiornamenti – 11:52 Breaking news: Eusebio Di Francesco è stato esonerato da allenatore della Roma. L’aria pesante in casa giallorossa dopo l’eliminazione dalla Champions ha contribuito alla decisione finale di proprietà e dirigenza. L’ex Sassuolo ieri sera non ha parlato al termine del match lasciando presagire un suo allontanamento dalla guida […] L'articolo Esonero Di Francesco, la Roma ...

Roma : Di Francesco chiuso nel silenzio - Donadoni e Ranieri in attesa : Dal nostro inviato Di Francesco è da solo, al buio dietro il vetro oscurato. Sguardo fisso nel vuoto, seduto sul pullman della Roma, in prima fila dietro all'autista. Aspetta di sapere se potrà ...

Roma : Paulo Sousa - Panucci e Donadoni in attesa : E in questo caso la qualificazione ai quarti di Champions e l'agognato quarto posto in campionato, fanno tutta la differenza del mondo. Sono diversi i calciatori che attendono una chiamata: Zaniolo, ...