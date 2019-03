Dominik Windisch | “Neanche mi ero reso conto di essere primo Non ho paura del vento Ho

Mondiali di biathlon - Dorothea Wierer e Dominik Windisch conquistano l'oro nella mass start : 22 anni dopo Wilfried Pallhuber, Il 29enne altoatesino, bronzo nella sprint alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, compie una grande impresa , considerato che in Coppa del Mondo vantava una sola ...

L'Italia del biathlon fa sognare : doppio oro nella mass start con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : Non bastasse, per rendere la giornata ancora più fulgida, con la vittoria di oggi - arrivata davanti alla russa Yurlova e alla tedesca Herrmann - la Wierer è tornata in testa alla coppa del mondo, ...

Biathlon - Mondiali 2019 - Dominik Windisch : “Sono riuscito a gestire bene il vento - ma all’ultimo poligono per me non era così forte” : Giornata storica per l’Italia ai Mondiali di Biathlon: dopo l’oro di Dorothea Wierer, anche nella mass start maschile ha vinto un azzurro: si tratta di Dominik Windisch, che a fine gara ha parlato al sito federale, cercando di esprimere tutta la propria gioia per una medaglia insperata alla vigilia ed incredibile per come si era messa la gara all’inizio. Queste le parole dell’azzurro: “Sensazione fantastica, sono ...

L'Italia del biathlon fa sognare : doppio oro nella mass start con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : L'Italia del biathlon torna sul gradino più alto del podio dopo 22 anni e, cosa ancora più importante, Dorothea Wierer entra nella storia di questo sport, diventando la prima atleta a vincere una medaglia d'oro individuale. Èsuccesso al Mondiale in corso a Oestersund, in Svezia, dove l'atleta di Anterselva, conquista un successo storico e anche inaspettato, considerando le sue non perfette condizioni fisiche che le avevano ...

VIDEO Dominik Windisch campione del mondo - ultimo poligono folle : da 11° a primo! : Una giornata che ci rimarrà nel cuore e nel cervello: dopo Dorothea Wierer, arriva il trionfo di Dominik Windisch nella mass start maschile dei Mondiali 2019 a

Dominik Windisch ma cosa hai fatto! Da 24esimo a oro mondiale nella mass start maschile : E, magari fra un decennio, potremo ricordarla come il giorno in cui la Dea dell'Oro ed il Dio del Vento si presero il mondo. Video - Dorothea Wierer magistrale: rivivi i poligoni e il finale dell'oro ...

Biathlon - Mondiali : storica Italia. Doppio oro nella mass start : vincono Dorothea Wierer e Dominik Windisch : Wierer e Vittozzi in testa alla coppa del mondo Un successo che vale Doppio in chiave Coppa del mondo perché l'altoatesina va in testa alla classifica di specialità, ma soprattutto ancora una volta ...

Biathlon - IL DIO DEL VENTO! Dominik Windisch da 24° a oro mondiale nella mass start! Rimonta epica in una gara folle! : La domenica della gloria. L’Italia aveva dovuto aspettare 22 anni per vincere un oro ai Mondiali di Biathlon. Oggi ad Oestersund (Svezia) ne sono arrivati addirittura due in un colpo solo. Dopo l’apoteosi di Dorothea Wierer, è toccato a Dominik Windisch laurearsi campione del mondo nella mass start in quella che verrà ricordata come una delle gare più pazze e folli di tutti i tempi. Il 29enne altoatesino, bronzo nella sprint alle ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Dominik Windisch : “Ho cercato di sparare tranquillo e ci sono riuscito” : Dopo la brutta prestazione corale nella sprint era difficile sperare in qualcosa di meglio nell’inseguimento maschile ai Mondiali di Biathlon in corso ad Oestersund, in Svezia: risale e chiude 17° Dominik Windisch, che prende punti pesanti in ottica mass start iridata, mentre è 27° Thomas Bormolini. Fuori dalla zona punti Lukas Hofer, 42°. I migliori due azzurri hanno parlato al sito federale. Si avvicina alla qualificazione alla mass ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Mondiali 2019 in DIRETTA : Johannes Boe cerca il terzo oro - Dominik Windisch punti per la mass start : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km pursuit maschile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 10 marzo, alle ore 16.30 in gara ci saranno per l’Italia tre atleti. Dominik Windisch partirà 27° a 1’40” dal norvegese Johannes Boe, Thomas Bormolini 43° a 2’08”, Lukas Hofer 52° a 2’21”. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Dominik Windisch : “Sono arrivato un po’ aggressivo al poligono” : Al sito federale hanno parlato al termine della 10 km sprint maschile i tre azzurri che si sono qualificati per l’inseguimento di domani, i quali però non possono essere soddisfatti appieno della loro prima gara individuale ai Mondiali di Biathlon di Oestersund, in Svezia. Queste le loro dichiarazioni. Il migliore è stato Dominik Windisch: “Ho fatto qualche errore di troppo. Sono arrivato un po’ aggressivo al poligono, volevo ...

Mondiali Biathlon 2019 - Dominik Windisch : “Nella giornata giusta mi gioco la medaglia” : A poche ore dal via del Mondiale 2019 di Biathlon, che prenderà il via da Oestersund (Svezia), ci siamo confrontati con Dominik Windisch, il grande protagonista dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 per i colori azzurri. Come lo scorso anno, durante la stagione di Coppa del Mondo non è riuscito a mantenere la continuità di rendimento, ottenendo come migliore risultato il quinto posto nella short individual di Canmore (Canada). Da outsider però ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dominik Windisch lancia il guanto di sfida ad Östersund : Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 7 al 17 marzo Östersund sarà la capitale del Biathlon mondiale. Sulle nevi svedese i più forti atleti del Pianeta con sci stretti ai piedi e fucile sulle spalle si contenderanno i titoli iridati per centrare il bersaglio grosso ed arrivare il più velocemente possibile all’arrivo. Una delle discipline più spettacolari del panorama degli sport invernali è pronta quindi a regalarci tante emozioni e ...

LIVE Biathlon - Sprint Soldier Hollow 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch inseguono il podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile a Soldier Hollow, tappa valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi che nel 2002 furono territorio di gare delle Olimpiadi Invernali, siamo pronti a gustarci un altro grande spettacolo e le emozioni non mancheranno di certo. Ci si aspetta un nuovo trionfo del norvegese Johannes Boe. Il 25enne nativo di Stryn, nel tormentato round di Canmore (Canada), è riuscito ...