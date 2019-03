Domenica In | blackout in studio Venier | «Ci vuole l’esorcista» – Video

davidemaggio

(Di lunedì 18 marzo 2019) Maraal buio aInMomenti bui aIn. Mara, nella puntata di ieri, ha dovuto far fronte all’(ennesimo) problema tecnico presentatosi nel corso della trasmissione. Ospiti Cristel e Romina Carrisi, tutto sembra filare liscio quando, d’un tratto, si sente un forte boato in, al che la, tra le risate sotto i baffi delle ospiti, chiede spiegazioni ai tecnici:“Ho sentito un botto, tutto bene ragazzi?”In poco tempo la situazione pare tornare alla normalità, quando lo stesso boato coglie nuovamente tutti alla sprovvista. Laallora esclama:“Mamma mia, ragazzi… ce vò l’esorcista in questo, un’ansia… che sta succedendo? Don Mazzi lo facciamo venire… che dà una bella benedizione, ci“.Pochi attimi dopo, come ciliegina sulla torta, la luce va completamente via ...

