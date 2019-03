Dieta sgonfia pancia | ecco cosa mangiare e cosa evitare

Dieta Cram. Dimagrire - sgonfiare - depurare il corpo in 3 giorni si può. Come funziona : Avete mai sentito parlare della Dieta Cram? Si tratta di una Dieta che fa Dimagrire, sgonfia la pancia e aiuta a combattere i problemi intestinali. La Dieta Cram, infatti, non solo fa perdere i chili di troppo ma aiuta anche a depurare l’organismo. La Dieta Cram si ispira alla Dieta Brat, una Dieta che è tornata in voga negli ultimi tempi ma che ha una lunga storia visto che veniva usata in tempi antichi in America Latina. Prima di addentrarci ...

Dieta “vaporina” o Dieta al vapore per dimagrire e sgonfiarsi in un baleno : Si chiama dieta al vapore, o dieta vaporina, ed è una dieta perfetta per chiunque voglia perdere peso e sgonfiarsi. Infatti la dieta al vapore, grazie al particolare tipo di cottura utilizzato per la preparazione dei pasti, permette di dimezzare le porzioni. La conseguenza diretta è il dimagrimento e, ovviamente, anche la depurazione del corpo. Quando si segue una dieta, il più delle volte ci si concentra solo sulle calorie e non sulla cottura ...