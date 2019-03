Dick Dale | morto il grande chitarrista re del surf rock | la sua Misirlou è la clamorosa

Dick Dale morto - addio al chitarrista di 'Pulp Fiction' : Dobbiamo ringraziarlo un po' tutti, noi amanti di Pulp Fiction e di quell'indimenticabile riff. Dick Dale , chitarrista e musicista, è morto all'età di 81 anni. Lui era il the 'King of the Surf Guitar'...

È morto Dick Dale - "papà" dell'immortale riff di chitarra di Pulp Fiction : È scomparso a 81 anni il chitarrista Dick Dale, the "King of the Surf Guitar". A darne notizia il suo ex bassista Sam Bolle: il decesso sarebbe avvenuto nella nottata di sabato 16 marzo 2019. Dale diventò famoso per la sua versione di "Miserlou", con quel riff di chitarra reso immortale da Quentin Tarantino nel film Pulp Fiction. Fu Michalis Patrinos, nel 1928, a incidere per la prima volta questa canzone: la versione, suonata in ...

È morto Dick Dale - il re della 'Surf Guitar' : All'età di 81 anni è venuto a mancare il chitarrista Dick Dale, noto con il soprannome di "Re della Surf Guitar". Ha composto brani che a lungo rimarranno nella storia, con quel sound unico che è stato il suo marchio di fabbrica. Re della Surf Guitar Il chitarrista Dick Dale negli anni Sessanta ha scritto la "beach music", rivendicandone il ruolo di inventore in polemica con i Beach Boys, che a suo avviso sono arrivati dopo: tra i tanti brani ...

È morto a 81 anni il chitarrista statunitense Dick Dale : È morto a 81 anni il chitarrista e compositore statunitense Dick Dale, soprannominato il “re della chitarra surf” e pioniere del surf rock, un genere musicale nato all’inizio degli anni Sessanta nella California del Sud e portato poi al successo da

