Diciotti | Tribunale ministri | ' discrezionalità gestione migranti incontra limiti'

xchiocci Diciotti : Tribunale ministri - 'sbarco 177 stranieri non era problema di ordine pubblico' : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - "Va osservato come lo sbarco di 177 cittadini stranieri non regolari non potesse costituire un problema cogente di 'ordine pubblico' per diverse ragioni". Così i magistrati di Catania nel fascicolo sulla nave Diciotti che vede indagato il ministro Matteo Salvini per se

Diciotti : in verbale capo gabinetto Salvini smentisce Tribunale ministri : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - A bordo della nave Diciotti "non si poteva escludere la presenza di soggetti pericolosi". A metterlo a verbale, nero su bianco, nelle carte di cui è venuta a conoscenza l'Adnkronos, è il capo di gabinetto del ministero dell'Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, ascoltat

Caso Diciotti - il capo di gabinetto di Salvini smentisce il tribunale dei ministri : "Allarme generale su possibilità di radicalizzati sulle navi" : C'era un "allarme generalizzato" sulla possibile infiltrazione di soggetti radicalizzati in Italia attraverso i barconi: nel Caso della nave Diciotti non c'era un "allarme specifico", ma "il modello di comportamento" del Viminale teneva conto del pericolo: "c'è il tema di proteggere le frontiere".È quanto detto ai magistrati di Catania - si legge sul verbale secretato risalente allo scorso 12 novembre - dal prefetto Matteo ...

Diciotti - gli iscritti del M5s salvano Matteo Salvini : no al processo del Tribunale dei ministri : Vince il no al processo per Matteo Salvini dalla votazione sulla piattaforma Rousseau del Movimento Cinque Stelle. Secondo il 59% dei grillini iscritti al sistema di voto pentastellato, i senatori della giunta per le autorizzazioni a procedere dovrebbero respingere la richiesta del Tribunale dei min

Diciotti - Grasso : “Gasparri mandi al tribunale di Catania le memorie di Salvini - Conte e Di Maio. O è un reato” : Mandare a Catania la memoria difensiva di Matteo Salvini e i relativi allegati del premier Giuseppe Conte, del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro, Danilo Toninelli. È quello che chiede Pietro Grasso a Maurizio Gasparri, presidente della giunta per le Immunità del Senato. In alternativa – secondo l’ex procuratore nazionale antimafia – il senatore di Forza Italia commetterà un reato. Giovedì all’organo parlamentare ...

Caso Diciotti - le accuse del tribunale dei ministri a Salvini : "Ha abusato dei suoi poteri" : Le contestazioni al titolare del Viminale in quattro faldoni. Il Caso aperto dalla procura di Agrigento a fine agosto, la richiesta alla giuinta per le autorizzazioni a procedere del Senato

Diciotti - il Viminale : “C’era rischio infiltrazione di terroristi”. Il tribunale dei ministri : “Nessuno lo ha riferito” : Il Viminale sostiene facendo sbarcare i 177 migranti a bordo della Diciotti si rischiava di accogliere potenziali terroristi. Il tribunale dei ministri di Catania, però, non è d’accordo: non c’era nessuno di pericoloso a bordo della nave della Guardia Costiera. Ennesimo scontro tra il ministero dell’Interno e i giudici che hanno chiesto l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. In previsione della prima riunione ...

Diciotti - Di Battista : “Non è giusto processare Salvini da solo. Conte scriva al Tribunale e dica che fu atto condiviso” : “Considero che non sia giusto processare esclusivamente Salvini per questa questione”. Alessandro Di Battista, intervistato da Bruno Vespa nel salotto di “Porta a porta“, ha parlato del caso Diciotti e della linea che i 5 stelle intendono adottare nelle prossime ore. “Ritengo che il presidente Conte debba fare un atto formale, scrivere una documentazione nei confronti del Tribunale dei ministri e della giunta” ...

Caso Diciotti - il Pd : "La richiesta del tribunale su Salvini seria e motivata" : Si sono riuniti per la prima volta a Palazzo Madama con il presidente Andrea Marcucci, i quattro componenti dem della Giunta per le elezioni, il capogruppo Francesco Bonifazi, ed i senatori Anna Rossomando, Nadia Ginetti e Giuseppe Cucca. Dalla riunione dem, emerge la necessità di seguire l'iter della richiesta in Giunta e di approfondire la questione, da tutti i punti di vista. I senatori hanno altresì giudicato seria e ben ...

L'accusa del tribunale dei ministri contro Salvini per la Diciotti : Roma, 25 gen., askanews, - 'L'atto del ministro Salvini costituisce un atto amministrativo che, perseguendo finalità politiche ultronee rispetto a quelle prescritte dalla normativa di riferimento, ha ...

Caso Diciotti - Tribunale dei ministri vuole procedere contro Salvini : Caso Diciotti, Tribunale dei ministri vuole procedere contro Salvini La procura di Catania aveva chiesto l’archiviazione. Ad agosto la nave con a bordo 137 migranti non aveva potuto sbarcare per 10 giorni. Il ministro, indagato per sequestro di persona, dice: non cambio posizione. Anm: "Salvini deride e delegittima ...

Caso Diciotti : tribunale dei ministri chiede processo per Salvini : Il vice presidente del Consiglio: 'Sono colpevole ma non si cambia. La politica sui migranti non la fanno i giudici', dice il ministro dell'Interno. Toninelli: 'Ci può pensare Olanda'