Diciotti | nell’aula del Senato il caso Salvini Patuanelli M5s | “Segnalo ai probiviri

(Di lunedì 18 marzo 2019) L’imputato – o meglio, quello che rischia di diventarlo – ci sarà e manderà anche una relazione. L’alleato, invece, serra i ranghi: chi non rispetta le tanto contestate indicazioni degli iscritti rischia l’espulsione. È tutto pronto per mandare in scena il primo vero test, in Aula, del governo. Mercoledì insi vota sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo, indagato per ildella nave. Il tribunale dei ministri ha chiesto di processarlo: il 19 febbraio scorso la giunta per le Autorizzazioni di Palazzo Madama aveva proposto di rigettare la richiesta dei giudici. Con il fondamentale voto dei 5 stelle, dopo il tanto contestato quesito proposto agli iscritti del Movimento su Rousseau.Il leader della Lega, che non solo sarà in aula ma terrà anche una relazione (che riferiscono sarà sobria ...

