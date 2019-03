Diciotti - nell’aula del Senato il caso Salvini. Patuanelli (M5s) : “Segnalo ai probiviri chi vota per il sì al processo” : L’imputato – o meglio, quello che rischia di diventarlo – ci sarà e manderà anche una relazione. L’alleato, invece, serra i ranghi: chi non rispetta le tanto contestate indicazioni degli iscritti rischia l’espulsione. È tutto pronto per mandare in scena il primo vero test, in Aula, del governo. Mercoledì in Senato si vota sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

Antonello Venditti : 'Sul caso Diciotti - Salvini ha agito in nome dell'interesse nazionale - Ultimo mi assomiglia' : ... Antonello Venditti concede a 'Vanity Fair' un'intervista fiume, nella quale, non solo racconta sè stesso, ma parla anche dell'attuale situazione politica italiana e della polemica che ha investito ...

Senato - il 20 si vota sul caso Salvini-Diciotti. Il 21 sulle mozioni di sfiducia a Toninelli : Salvini mercoledì 20 marzo, Toninelli il giorno dopo. La conferenza dei capigruppo del Senato ha calendarizzato due appuntamenti importanti per il governo. Il primo sarà la votazione dell’aula di Palazzo Madama (alle 13) sulla relazione della giunta per le immunità che nega l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro degli Interni Matteo Salvini, indagato per il caso della nave Diciotti. Dopo poco più di 24 ore, invece, sarà la ...

Antonello Venditti difende Salvini sul caso Diciotti - ma solo 3 anni fa lo zittiva in tv sulle ruspe (video) : Pochi giorni dopo il caso Emma Marrone sui "porti aperti", arriva un endorsement di stampo contrario: Antonello Venditti si schiera dalla parte di Matteo Salvini sul caso Diciotti, difendendo il ministro dell'Interno e la sua scelta di bloccare l'accesso della nave della Guardia Costiera Italiana al porto di Messina per 10 giorni la scorsa estate, atto che aveva portato all'apertura di un'inchiesta della Procura per sequestro di persona, abuso ...

Antonello Venditti : "Mia madre sperava nei miei fallimenti. Mangiavo tutto il giorno per sfogarmi. Salvini? Sulla Diciotti ha agito per l'interesse nazionale" : "Ero tra quelli che sentivano le risatine al loro passaggio e se una ragazza mi sorrideva neanche ci credevo. Mi chiamavano 'Cicciabomba', pesavo quasi 100 chili" racconta Antonello Venditti ricordando gli anni della scuola in un'intervista a Vanity Fair. Il cantautore è alla vigilia dei suoi 70 anni, che festeggerà celebrando anche l'anniversario di Sotto il segno dei pesci, l'album pubblicato l'8 marzo 1978. Venditti racconta il ...

Diciotti - Toninelli : “Voto di scambio M5s-Lega? Barzelletta - non siamo mica il Pd”. Battibecco con Giannino su Tav : “Voto di scambio tra M5s e Lega su caso Diciotti? E’ una Barzelletta, non abbiamo proprio l’impostazione umana di confondere argomenti differenti tra loro. Un conto è il caso Diciotti, trattato collegialmente dal governo. Un conto sono tutte le altre questioni. E poi non siamo mica il Pd“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ...

Diciotti - il grillino Patuanelli svela il patto con Salvini : "Se non lo salvavamo si tornava al voto e noi..." : È un big grillino a svelare il terrore del Movimento 5 Stelle e il motivo per cui i vertici pentastellati hanno tifato per il "salvataggio" di Matteo Salvini sul processo per il caso Diciotti. "C'era il rischio di andare ad elezioni anticipate", confida a chiare lettere Stefano Patuanelli, president

Diciotti - tensioni nella maggioranza M5s a Torino. 2 consigliere : “Siamo all’angolo”. Appendino : “Capisco - ma giunta solida” : Le questioni nazionali agitano la giunta M5s di Torino. Per le consigliere Maura Paoli e Daniela Albano, che già negli scorsi giorni non avevano nascosto il proprio malumore per il voto sull’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, il Movimento di aver tradito il propri valori fondanti. E per quanto la sindaca Chiara Appendino provi a stemperare le tensioni, la situazione non è delle più semplici. “Non mi ha mai entusiasmato ...

Diciotti - la procura chiede l'archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : Come per Salvini, anche per Conte, Di Maio e Toninelli la procura di Catania ha chiesto l'archiviazione sul "caso Diciotti". I tre esponenti del governo, iscritti nel registro degli indagati la scorsa settimana, sono ora nelle mani del Tribunale dei ministri che dovrà decidere se chiudere tutto in un cassetto oppure procedere comunque nei confronti degli indagati.Non sono state ancora rese note le motivazioni che hanno spinto il procurato ...

