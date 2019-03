Deschamps | ' Griezmann sottovalutato in Francia | quello successo col Barcellona'

calciomercato

(Di lunedì 18 marzo 2019) Didier, commissario tecnico della, parla in conferenza stampa, soffermandosi su Antoine, stella dei campioni del mondo: 'Parlo molto spesso con, è un ragazzo maturo e intelligente. Ciò che ècolprima del Mondiale non gli ha impedito di fare il suo dovere e alzare la Coppa. I ...

ItaSportPress : Deschamps: 'Griezmann in Francia è sottovalutato, accade sempre per chi va all'estero...' - - BombeDiVlad : Francia, Deschamps si coccola Griezmann: “Giocatore che fa la differenza” - Noovyis : Un nuovo post (Deschamps su Griezmann: “È sottovalutato in Francia”) è stato pubblicato su Playhitmusic -… -