Deep Ocean Live | Sky News in diretta dai fondali Oceano Indiano

Deep Ocean live - su Sky il primo tg in diretta da un sottomarino : tre live per raccontare l’inquinamento da plastica : Sky News ha trasmesso questa mattina, per la prima volta al mondo, un telegiornale in diretta dal fondo del mare. Lo storico notiziario è stato letto durante la prima diretta di “Deep ocean live” tre diversi appuntamenti della durata di un’ora, in onda su Sky News oggi, domani e mercoledì 20 dalle 9 alle 10 (ora italiana) e realizzati in diretta da un sottomarino nelle profondità dell’oceano Indiano. Queste spettacolari dirette sono visibili in ...

Deepwater – Inferno sull’oceano : trama - cast e curiosità del film con Mark Wahlberg : Lunedì 18 febbraio, a partire dalle 21.40 su Canale 5, va in onda il film catastrofico diretto da Peter Berg Deepwater – Inferno sull’oceano, che raccoglie un cast di enorme spessore che ha il suo apice in Mark Wahlberg ma che vede anche la partecipazione di Kurt Russell, John Malkovich e Kate Hudson. Deepwater – Inferno sull’oceano: trailer Deepwater – Inferno sull’oceano: trama Il 20 aprile 2010 sulla ...

Deepwater - Inferno sull'oceano : su Canale 5 il film che racconta il disastro ambientale : Canale 5 stasera alle 21,20 trasmetterà il film 'Deepwater - Inferno sull'oceano'. La pellicola del 2016 è un disaster movie con una buona dose di action e dramma umano, basato su una storia vera accaduta nell'aprile 2010: l'esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, mentre perforava il pozzo Macondo nel Golfo del Messico. A questo drammatico evento è seguito poi il disastro ambientale più grave avvenuto negli Stati Uniti: ...