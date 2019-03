Deeks e Kensi sposi in NCIS Los Angeles 10 | un ritorno a sorpresa per l’episodio più

optimaitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019)finalmenteinLos10, ma non senza qualche. Per Marty, l'intero episodio è stato costellato da nervosismo e insicurezza; l'agente speciale infatti ha condiviso con i colleghi Sam e Callen la sua preoccupazione, ovvero non essere all'altezza di una donna forte come. Per allontanare quei dubbi, Deels ha aperto la tanto misteriosa scatola che la sua futura moglie gli aveva dato anni prima.Al suo interno vi è una chiave con cui ha aperto un armadietto contenente una busta.ha così scoperto una lettera e una fede nuziale appartenuta al padre di. Per l'agente speciale si tratta di un ricordo molto particolare, legato alla scomparsa di suo padre, a cui lei teneva molto. Nel corso degli anni,ha creduto che nessuno lo avrebbe mai sostituito nel suo cuore, per questo ha avuto spesso difficoltà ad aprirsi con gli altri. ...

