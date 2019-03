Decretone | con il no alla colf tax regalo da 500 milioni agli evasori

Decretone - Nesci - M5s - : Procediamo verso rivoluzione politica ed economica - : Il pareggio di bilancio, calato sugli italiani dalla vecchia classe politica, ha aggravato le disuguaglianze …

Dal riscatto della laurea over 45 alla colf tax : tutte le modifiche al Decretone Tria : sconti e incentivi per la crescita : Gli anni di università potranno essere fatti valere per la pensione, a costi agevolati, da chi ha cominciato a lavorare dal 1996, a prescindere dall’età. I centri per l’impiego si faranno carico anche dei working poor, chi un lavoro ce l’ha ma con un salario troppo basso

Niente limite di età al riscatto della laurea e aiuto alle famiglie con disabili : ecco le novità del Decretone : Il decretone esce dalle Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera dopo un esame lampo ma non per questo privo di novit . Come gi al Senato, la maggior parte delle modifiche ha riguardato il ...

Decretone alla Camera - ok sconto riscatto laurea over 45 : Roma, 16 mar. -, AdnKronos, - Via libera delle commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera al decreto legge sul reddito di cittadinanzae quota 100. Il provvedimento, approvato nella notte, da ...

Decretone alla Camera - ok sconto riscatto laurea over45 : Via libera delle commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera al decreto legge sul reddito di cittadinanza e quota 100. Il provvedimento, approvato nella notte, da lunedì alle 11.00 sarà nell'aula ...

Decretone - ampliata platea pensione di cittadinanza : anche a famiglie anziane con un componente under 67 disabile : Ok all’aumento del sostegno per le famiglie con disabili, alle assunzioni al Mibac, al vicepresidente per Inps e Inail e ai 100 nuovi ispettori per la guardia di finanza che si occuperanno dell’attività di “controllo e monitoraggio” sul reddito di cittadinanza. Sono alcune delle proposte di modifica di governo e relatori al Decretone approvati dalle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera: l’esame degli ...

Decretone - Pensione cittadinanza anche per nuclei con disabili : Si allargano le maglie per l'accesso alla Pensione di cittadinanza a favore dei nuclei familiari con una o più persone in condizioni di disabilità o non autosufficienza. Lo prevede un emendamento del ...

Decretone - il pacchetto di modifiche del governo : 50 euro in più alle famiglie con disabili - proroga per nomine Anpal : In commissione Lavoro e Affari sociali alla Camera arriva il pacchetto di emendamenti del governo al Decretone. Cinque le proposte di modifica, dalla revisione delle misure a favore delle famiglie con disabili alle assunzioni nella pubblica amministrazione, nella sanità e nei beni culturali. Poi presente anche una proroga per la nomina della governance dell’Anpal. Dopo il primo via libera del Senato arrivato il 27 febbraio scorso, il testo ...

Decretone alla Camera : si pensa a interventi pro esodati con o senza una nona salvaguardia : In questi giorni è tornato in auge un problema previdenziale nato con la legge Fornero e che ha già visto i vari governi che si sono succeduti, intervenire con vari provvedimenti che evidentemente non sono bastati a sanare definitivamente. Si tratta del fenomeno degli esodati, che si sono trovati di colpo senza lavoro e senza pensione per via della riforma delle pensioni del governo Monti. Sono stati 8 i provvedimenti di salvaguardia già emanati ...

Decretone : dalla stretta sui migranti al Tfs statali - tutti i contenuti : ... uno strumento pensato sia per combattere la povertà che per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. Nel corso dell'esame sono state approvate, su proposta della Lega, l'esplicitazione che i ...

Passa al Senato il Decretone con Quota 100 e Reddito di cittadinanza : Bagarre al Senato durante il voto. L'ex premier Renzi parla di atto di masochismo, 'raccontate bugie ed illusioni' attacca la capogruppo di Forza Italia Bernini, seduta sospesa

Decretone - dal Senato sì con scintille. Tria smentisce correzioni e aumenti Iva : Il provvedimento contiene 'reddito di cittandinanza' e 'quota cento', le misure bandiera del governo. Protesta del Pd durante l'intervento della vicepresidente del Senato e breve sospensione per i '...

Ok Senato al Decretone - passa alla camera. In Aula Casellati fatica a contenere Taverna e Forza Italia : ... mancano all'appello 40 miliardi di euro e manca all'appello in quest'Aula anche il ministro dell'Economia ma ne capisco l'imbarazzo". AnnaMaria Bernini, annunciando il voto negativo di Forza Italia, ...

Decretone - ok del Senato - passa alla Camera. In Aula Casellati fatica a contenere Taverna e Forza Italia : Via libera del Senato al Decretone sul reddito di cittadinanza e "Quota 100" con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa dunque all'esame della Camera.È stata una seduta molto accesa per l'approvazione della misura simbolo dell'alleanza gialloverde. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha faticato a contenere prima Forza Italia e poi Paola Taverna dei 5 stelle. È andata in scena la protesta di Forza ...