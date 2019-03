Dalle onde gravitazionali un aiuto per la Pet

Dalle onde gravitazionali all’analisi clinica : la PET un sicuro strumento diagnostico della demenza a corpi di Lewy : Un nuovo studio, che ha sfruttato per l’analisi dei dati strumenti solitamente impiegati dalla fisica fondamentale, per esempio nella ricerca delle onde gravitazionali, e` riuscito a confermare la PET come sicuro strumento diagnostico della demenza a corpi di Lewy (DLB), una patologia che, pur essendo la seconda per prevalenza dopo l’Alzheimer, e` ancora poco nota rispetto a quest’ultima. La prova dell’utilita` della PET nel mettere in evidenza ...

Auto travolta Dalle onde : sospese le ricerche in mare del terzo giovane disperso : Lo ha reso noto il coordinamento: per motivi tecnici non è possibile proseguire in maniera sistematica

In posa per una foto su un trono di ghiaccio a riva - turista trascinata al largo Dalle onde : La brutta disavventura di una arzilla 77ene in vacanza in Islanda. Si è seduta su un pezzo di ghiaccio a forma di trono che le sembrava perfetto per una foto ricordo ma ha rischiato tanto quando è stata trascinata da un'onda prima di essere soccorsa e riportata a riva.Continua a leggere

Auto travolta Dalle onde : ritrovato il corpo di uno dei tre giovani dispersi : La violenta mareggiata che ha investito la frazione marinara di Santa Maria la Scala, sotto la Timpa di Acireale, ha pesanti...

Auto travolta Dalle onde : tre giovani dispersi : La violenta mareggiata che ha investito la frazione marinara di Santa Maria la Scala, sotto la Timpa di Acireale, avrebbe...

Travolti in auto Dalle onde - dispersi 3 giovani : Catania, 24 feb. (Adnkronos) - Maltempo nel catanese. La violenta mareggiata che ha investito la frazione marinara di Santa Maria la Scala, sotto la Timpa di Acireale, avrebbe pesanti conseguenze. Le onde avrebbero infatti travolto un'auto, intorno alle 18.30, all'interno della quale ci sarebbero st

Travolti in auto Dalle onde - dispersi 3 giovani : Maltempo nel catanese. La violenta mareggiata che ha investito la frazione marinara di Santa Maria la Scala, sotto la Timpa di Acireale, avrebbe pesanti conseguenze. Le onde avrebbero infatti travolto ...