Dal 20 marzo settimana del riso Carnaroli | 70% viene da Lombardia

Mentre Ero Via - Dal 28 marzo la nuova serie tv di Cotroneo e Rametta (che confermano La Compagnia del Cigno 2) : Archiviata la quinta stagione di Che Dio Ci Aiuti, il giovedì sera di Raiuno si tingerà di thriller, con Mentre Ero Via, la nuova serie tv di Ivan Cotroneo e Monica Rametta, che debutterà il 28 marzo 2019. Terzo capitolo delle storie che vedono al centro donne forti ed alle prese con seconde opportunità, la serie cercherà di replicare il successo già ottenuto da Un'altra vita e Sorelle.I presupposti ci sono tutti, sia per quanto riguarda il ...

Surviving R Kelly in Italia Dal 18 marzo - parlano le vittime : il documentario sul rapper predatore sessuale in onda su Sky : Arriva Surviving R Kelly in Italia, in onda dal 18 marzo alle 22.00 su Crime+Investigation, col titolo R. Kelly: vittime di una popstar: la messa in onda Italiana, dopo il successo negli Usa e le ripercussioni giudiziarie che ha avuto sul protagonista, è affidata in prima tv a Sky (canale 119), con una puntata ogni lunedì. Il documentario in tre parti indaga sulle accuse di violenza sessuale, abuso psicologico e coercizione mosse contro il ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal 18 al 20 marzo : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti, tessera Dlf,: 5 euro. Acquistando la tessera Dlf o la Cinecard Cinema Stella al costo di 15 euro , ...

La magia di Dumbo arriva al cinema : Dal 28 marzo nelle sale italiane : Dumbo è tra i capolavori Disney più amati e famosi di sempre. La celebre storia dell'elefantino dalle grandi orecchie che impara a volare approderà al cinema in una nuova versione. A partire dal 29 marzo in tutto il modo verrà proiettato il live action di Dumbo. In Italia, i fan della Disney, saranno maggiormente fortunati poiché l'uscita nelle sale sarà anticipata a giovedì 28 marzo. Il film promette grandi sorprese e tante emozioni, grazie a ...

Milano. Mostra di fumetti MilaNOmafia Dal 20 Marzo al 5 Maggio 2019 : Dovranno indignarsi, arrabbiarsi, pretendere la verità: questo è il mondo che devono pretendere e volere e che noi adulti abbiamo il dovere di aiutare a costruire . La Mostra, articolata in tre ...

Xi Jinping sarà in Italia Dal 21 al 23 marzo in visita ufficiale : Il presidente della Cina, Xi Jinping, verrà in visita ufficiale in Italia dal 21 al 23 marzo e si tratterrà in Europa fino al 26. Durante la visita in Italia, Xi incontrerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il

Buongiorno Dalla Borsa 18 marzo 2019 : Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,54%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il Nasdaq 100 , che termina la giornata a 7.306,99 punti. Guadagni ...

Cina : Xi Jinping in Italia Dal 21 marzo : ANSA, - PECHINO, 18 MAR - Il presidente cinese Xi Jinping sarà impegnato in una visita di Stato in Europa dal 21 al 26 marzo prossimi che toccherà Italia, Principato di Monaco e Francia. Lo ...

Xi Jinping in Italia Dal 21 marzo - la Cina ufficializza la visita - : Il presidente della Repubblica cinese resterà in Europa fino al 26 marzo: andrà anche nel Principato di Monaco dove incontrerà Alberto II e in Francia. Attesa la firma del bilaterale con Conte per la ...

Beautiful - anticipazioni Dal 18 al 24 marzo : Wyatt e Katie si separano : Le anticipazioni della soap opera Beautiful trasmessa su canale 5 dal 18 al 24 marzo riservano tante novità estremamente interessanti per i fan. Brooke accusa Wyatt Spencer di non aver svelato il complotto di Bill sino al giorno del matrimonio tra Hope e Liam ed è molto adirata e arrabbiata con l'uomo, poiché sarà sua figlia Hope a pagarne le conseguenze. La Logan, inoltre, si scontra con Quinn per il medesimo motivo. Nel frattempo, Liam e ...

Cast e personaggi di The Royals 4 in Italia su Rai4 Dal 18 marzo : il regno del redivivo Robert nell’ultima stagione : La prima visione di The Royals 4 in Italia arriva anche in chiaro con la programmazione su Rai4, al via con un episodio al giorno da lunedì 18 marzo dalle ore 10.00 del mattino. La stagione, l'ultima per la serie ideata da Mark Schwahn (il creatore di One Tree Hill), era già stata trasmessa quasi in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti in anteprima esclusiva su TimVision, a meno di 24 ore dalla trasmissione negli USA sul ...

Anticipazioni Un posto al sole : cosa accadrà questa settimana Dal 18 al 22 marzo : Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia, nonché la più longeva soap italiana. La soap racconta anche storie di cronaca nera, incentrate su problemi sociali, comiche e a sfondi surreali, permettendo, in questo modo, agli attori di cimentarsi in mille parti e situazioni diverse, pur interpretando lo stesso ...

Previsioni astrologiche Dal 18 al 24 marzo : bene l'Acquario - Leone sotto pressione : Terza settimana del mese di marzo ormai in arrivo. Quali sono le Previsioni dei segni zodiacali nel periodo compreso tra lunedì 18 e domenica 24 marzo 2019? Scopriamo amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci. Oroscopo settimanale dal 18 al 24 marzo: prima sestina zodiacale Ariete: la settimana in arrivo sarà migliore rispetto alle precedenti, in questo periodo avrete delle buone intuizioni. In campo professionale, grazie al Sole nel segno, ...