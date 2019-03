Da Lombardia 2 | 5 mln per competitività delle imprese turistiche

Lombardia : da Regione 15 mln per sostegno a settore spettacolo : Milano, 16 mar. (AdnKronos) - Ammonta a quasi 15 milioni di euro lo stanziamento deliberato dalla giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, a favore del settore dello spettacolo. In particolare la Regione ha stanziato oltre 4 milioni e

Lombardia : De Corato - 'per controllo commercio etnico 2 - 25 mln a polizia locale' : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commentando le operazioni odierne della guardia di finanza di Mantova e dei carabinieri della provincia virgiliana, finalizzate al contrasto del fenomeno del lavoro nero,

Lombardia : con Arca in due mesi risparmi per 37 mln : Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Nei primi due mesi di attività di Arca, l'Azienda regionale centrale acquisti della Lombardia, sono stati registrati risparmi per oltre 37 milioni di euro. All'attivo ci sono 13 iniziative di gara pubblicate per un importo di 130 milioni e 479 lotti in gara. I lotti aggi

Lombardia : da regione 5 mln per ristrutturazione agriturismi : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - La regione Lombardia, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, ha emesso un bando da 5 milioni di euro per il sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche, in particolare attraverso ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbr

Formazione : Rizzoli - '1 mln in più ad apprendistato e 7 per Lombardia plus' : Milano, 28 feb. (AdnKronos) - Da Regione Lombardia un altro milione di euro per finanziare l'apprendistato di primo livello. Il milione in più si aggiunge agli 11,5 già completamente utilizzati per le 2060 doti prenotate, da maggio 2018 a oggi. Il decreto con cui è stato ratificato il nuovo stanziam

Lombardia : Terzi - 'stanziati 18 mln euro per potenziamento Paullese' : Milano, 27 feb. (AdnKronos) - "Abbiamo stanziato 18 milioni di euro per il potenziamento della Paullese relativamente al tratto che comprende la realizzazione del nuovo ponte sull'Adda, a testimonianza di quanto per noi quest'opera sia strategica". Lo ha ricordato l'assessore regionale alle Infrastr

Lombardia : 2 - 7 mln per eventi sportivi sul territorio in triennio 2019/2021 : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - La Giunta regionale lombarda ha approvato la delibera, proposta dall'assessore allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, che indica i criteri di erogazione del contributo regionale a favore di eventi sportivi, sia amatoriali che agonistici, realizzati sul territorio lomb

Lombardia : F.Sala - 'in due anni investiti 54 mln in salute e life sciences' : Milano, 25 feb. (AdnKronos) - "L'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è un'eccellenza a livello internazionale che vogliamo supportare con progetti di ricerca sempre più innovativi per una sanità ancora più efficiente. Negli ultimi due anni abbiamo investito oltre 54 milioni di euro per i nostri

Migranti : in Lombardia 7 mln in 3 anni per formazione civico linguistica : Milano, 25 feb. (AdnKronos) - La giunta regionale della Lombardia ha stanziato 6.905.531 euro, tra fondi Ue e dello Stato, per il triennio 2018-2021, per il piano di formazione civico linguistica di cittadine e cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in Lombardia. La delibera, proposta da

Lombardia : al via bando 'Faber' da 6 mln per artigianato : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - Si chiama 'Faber' il bando che esce oggi, come deliberato dalla giunta di Regione Lombardia nel dicembre scorso su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, per realizzare investimenti produttivi come l'acquisto di impianti e macchinari inno

Lombardia : Terzi - '170 mln per raddoppio tratta ferroviaria Ponte-Montello' : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - Diventano 170 i milioni di euro stanziati per il raddoppio della tratta ferroviaria Ponte/Montello (Bergamo). "L'interlocuzione con Rfi ha portato risultati concreti per la Bergamasca. Su nostra sollecitazione, sono state infatti reperite le risorse necessarie per il ra

Lombardia : Fontana firma 3 ordinanze - stanziati 3 - 5 mln per sisma Mantova (2) : (AdnKronos) - Con l'ordinanza 458, inoltre, è stato finanziato l'intervento per il ripristino della 'Parrocchia Assunzione della Beata Vergine Maria in Carbonara di Po', il cui costo complessivo, pari a 650mila euro, verrà coperto per 290mila euro a carico del Commissario, ricavati da fondi inizialm