Cucine da Incubo 2019 torna su Nove con Antonino Cannavacciuolo | anticipazioni prima

Antonino Cannavacciuolo torna protagonista di “Cucine da Incubo”. Ecco tutte le novità : Dopo il successo della terza edizione di ‘O mare mio e dello speciale Ci pensa Antonino – Un pranzo per San Patrignano, Antonino Cannavacciuolo torna protagonista sul NOVE con la nuova stagione di “Cucine DA INCUBO”, che debutterà in prima tv assoluta lunedì 18 marzo alle 21:25, prodotta da Endemol Shine Italy per Discovery Italia. Cinque nuove puntate che racconteranno la storia di altrettanti ristoranti in crisi, dove liti, improvvisazione e ...