Cristiano Ronaldo lascia Torino per tornare a Madrid per una nuova impresa

Calcio - Cristiano Ronaldo indagato dall’UEFA per condotta impropria dopo il suo gesto : Il 21 marzo la Commissione Disciplinare dell’UEFA si riunirà per discutere del caso Ronaldo: il portoghese è stato messo sotto inchiesta dall’organismo europeo per il gesto al termine della gara vinta per 3-0 contro l’Atletico Madrid nella sfida di ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Il lusitano, che in quella gara aveva messo a segno una tripletta, a fine match aveva voluto rispondere ad un gesto simile ...

Cristiano Ronaldo - Uefa apre indagine sul gesto al termine di Juve-Atletico : Cristiano Ronaldo è sotto inchiesta per l’esultanza al termine di Juventus-Atletico Madrid. L’Uefa ha reso noto di aver aperto un’indagine disciplinare sul gesto del fuoriclasse bianconero, che per festeggiare il passaggio ai quarti di Champions League si era portato le mani nelle parti basse ‘imitando’ l’allenatore dei colchoneros Diego Pablo Simeone. La decisione dell’Uefa è attesa il 21 marzo, quando ...

Ufficiale : l'Uefa apre un'inchiesta sul gesto di Cristiano Ronaldo : TORINO - La Uefa ha aperto una inchiesta nei confronti di Cristiano Ronaldo per 'condotta impropria' per l'esultanza con cui l'attaccante della Juventus ha festeggiato la qualificazione ai quarti di ...

La Juve (senza Cristiano Ronaldo) registra la prima sconfitta in campionato : Il Genoa compie un'impresa infliggendo alla Juventus la prima sconfitta in campionato. Finisce 2-0 in un Ferraris in delirio al termine di una gara dominata dai rossoblù contro la brutta copia della Juventus di coppa. Considerando anche la gara d'andata, i rossoblù escono imbattuti dal doppio confronto con 4 punti. L'ex Sturaro, appena entrato nel secondo tempo, e Pandev, stendono una Juventus non in giornata, poco incisiva, quasi ...

Juventus vola in borsa - la Champions è più ricca con Cristiano Ronaldo : Per la Juventus è stata una settimana ricca di grandi emozioni. I bianconeri con la rimonta sull'Atletico hanno staccato il pass per i quarti di finale e la loro avventura in Champions League può proseguire. Oltre alla gioia per aver eliminato la squadra spagnola, la Juve ha avuto benefici anche a livello economico. Infatti, la grande impresa di martedì e la tripletta di Cristiano Ronaldo hanno consentito al titolo in borsa dei bianconeri di ...

Genoa-Juventus - dalle 12.30 La Diretta Allegri senza Cristiano Ronaldo : Se la ricordano ancora bene i tifosi rossoblù l'ultima affermazione casalinga sulla Juventus: fine novembre 2016 con doppietta iniziale di Simeone, autorete di Alex Sandro e gol della bandiera ...

Montero : 'Cristiano Ronaldo sembra Pelè - Emre Can fa paura anche a me' : 'L'Emre Can visto contro l'Atletico ha messo paura anchea me. Ha svolto un lavoro impressionante come centrocampista e difensore' . Detto da Paolo Montero vale come una laurea. L'ex difensore ...