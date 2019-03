Cristiano Ronaldo a Madrid a inaugurare la sua clinica per il trapianto dei capelli

ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2019) Non è passata inosservata l’assenza dinella partita di ieri della Juve contro il Genoa. Una gara che ha rappresentato la prima sconfitta stagionale per la squadra di Allegri. L’allenatore livornese non lo ha convocato. E il quotidiano spagnolo Marca ha svelato come ha impiegato il tempo libero il fuoriclasse portoghese: è tornato aperla suaper i trapianti didi cui è partner al 50%.ha affermato di essere molto legato alla città in cui ha vissuto e giocato per dieci anni e di voler fare qualcosa per i suoi abitanti. «L’alopecia è un problema molto grande in Europa e nel mondo, e noi vogliamo per aiutare le persone a migliorare la loro autostima. Non devono essere in imbarazzo a venire da noi, dalle immagini è evidente la loro reazione dopo le cure. Ed è per questo che quando Paulo (Paulo Ramos, CEO del ...

forumJuventus : [ESPN] Cristiano Ronaldo è l'atleta più famoso al mondo ?? - tancredipalmeri : BREAKING NEWS: Uefa opens investigation on Cristiano Ronaldo for improper conduct during Juventus-Atletico. Decision on March 21 - GoalItalia : UFFICIALE - La UEFA apre un'indagine su Cristiano Ronaldo dopo i fatti di Juventus-Atletico Madrid per 'condotta im… -