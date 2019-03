Come il video dell’attentato in Nuova Zelanda è dilagato sui social network

wired

(Di lunedì 18 marzo 2019) Nelle prime 24 ore successive alla sparatoria avvenuta in due moschee di Christchurch, in, Facebook ha dichiarato di aver rimosso 1,5 milioni didell’attacco che sono stati ricaricati e condivisi sul. Deirimossi 1,2 milioni sono stati bloccati in fase di upload. A dare la notizia è la portavoce di Facebook New Zealand, Mia Garlick, tramite l’account Twitter delIn the first 24 hours we removed 1.5 millions of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload…— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 17 marzo 2019rimossi includono, oltre al filmato originale ricaricato, anche le versioni alterate delcon lo scopo di eludere i controlli di moderazione dei contenuti. Garlick riferisce che questa scelta è stata fatta per rispetto di tutte le persone colpite nell’attacco.Il ...

