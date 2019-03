CN | approvato nuovo contributo di coesione a Ue

Pozzallo - approvato il nuovo regolamento di contabilità armonizzata : approvato dal Consiglio comunale di Pozzallo il nuovo regolamento di contabilità armonizzata. Prosegue l'opera incessante di adeguamento

Fifa - approvato il nuovo Mondiale per club. L'Eca si oppone : La Fifa, nella figura di Gianni Infantino, ha dato il via libera al nuovo Mondiale per club che si disputerà a partire dal 2021, nel giro di due settimane e mezzo, tra il 17 giugno e il 4 luglio. Ecco le parole dell'ex numero uno dell'Uefa:"Oggi sono particolarmente felice per tutto il calcio. Abbiamo preso diverse decisioni importanti, ma una in particolare: dal 2021 avremo un nuovo Mondiale per Club, che avrà sicuramente un impatto fantastico ...

Che cos’è la esketamina - il nuovo farmaco contro la depressione approvato negli Usa : Per coloro che non hanno risposto positivamente ad altri antidepressivi, la statunitense Food and Drug Administration (Fda) metterà a disposizione un nuovo farmaco contro la depressione. L’agenzia governativa ha infatti appena approvato uno spray nasale a base di esketamina, parte della molecola dell’anestetico ketamina, che sarà quindi il primo farmaco per la depressione ad azione rapida disponibile sul mercato americano. Tuttavia, ...

BPER - approvato il nuovo Piano Industriale 2019-2021 : Il Gruppo vuole confermarsi come punto di riferimento per famiglie e imprese supportando la crescita dell'economia dei territori serviti con una crescente focalizzazione sulla trasformazione digitale,...

BPER Banca : approvato il nuovo Piano Industriale 2019-2021 : ...di sofferenze per circa ' 1 miliardo e l'acquisizione del controllo di Arca Holding Il Gruppo vuole confermarsi come punto di riferimento per famiglie e imprese supportando la crescita dell'economia ...

Anas : approvato il nuovo guardrail salvamotociclisti - positivi i crash test [VIDEO] : “Eppur si muove…” Dopo anni segnati da migliaia di morti, tra i centauri, sulle strade italiane, un bel balzo in avanti è stato fatto per la sicurezza dei motociclisti e non solo. E’ di qualche giorno fa il video pubblicato sul canale Youtube dell’Anas in cui viene mostrato il crash test che dimostra l’efficacia delle nuove barriere stradali salvamotociclisti, che proponiamo in coda all’articolo. Il Dirigente responsabile settore ...

Inter - approvato il nuovo Consiglio di Amministrazione : LionRock Capital secondo azionista di maggioranza : LionRock Capital è ufficialmente il nuovo secondo maggiore azionista dell’Inter: nominati membri del CDA Daniel Tesung e Tom Pitts Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Inter è stato approvato. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale emesso dal club nerazzurro nel quale viene messo nero su bianco l’ingresso di LionRock Capital come secondo maggiore azionista del club (quota 31,05%). Durante ...

UE - investimenti esteri : approvato nuovo sistema di controllo : Con 500 voti favorevoli, 49 contrari e 56 astensioni, l'Europarlamento ha approvato a Strasburgo, nella giornata di oggi giovedì 14 febbraio, il primo strumento Ue per il controllo degli investimenti ...

Milano Anticorruzione. approvato il nuovo piano del Comune per il 2019 : Sessantatré “soffi nel fischietto” tra il 2015 e il 2018, 63 segnalazioni esaminate dall’organismo comunale di garanzia per il Whistleblowing,