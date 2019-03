Club Basket Frascati C Gold m | Serino superstar a Sora | “Merito dei compagni di squadra”

Club Basket Frascati (C Gold/m) - Pedemonte : “La vittoria col Frassati è pesante per la classifica” : Roma – Una vittoria pesante per la serie C Gold maschile del Club Basket Frascati. Nel match interno di sabato scorso, i ragazzi di coach Rossella Cecconi hanno battuto 78-67 il Frassati al termine di un incontro equilibrato, deciso con un gran finale. “Un successo che fa morale e rafforza molto la nostra classifica – dice l’ala/guardia classe 1996 Edoardo Pedemonte, tra i migliori della sfida – La sfida è stata dura come nel più classico ...

DIRETTA LEGNANO SIENA/ Streaming video e tv : come arrivano i due Club - basket A2 - : DIRETTA LEGNANO SIENA Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket per la 24giornata di Serie A2, girone Ovest, oggi 10 marzo,.

Club Basket Frascati (serie B/f) - Candidi : “Gara 3 con Santa Marinella? Tutto può succedere” : Roma – La serie B del Club Basket Frascati ha mostrato le unghie. Le ragazze di coach Marco Frisciotti hanno battuto 75-74 Santa Marinella in gara 2 del primo turno dei play off, “pareggiando i conti” dopo la vittoria delle tirreniche nella prima sfida. “Una vera e propria battaglia quella di domenica – commenta la playmaker o guardia classe 2003 Alessia Candidi – La gara è stata in equilibrio dall’inizio alla fine: negli ultimi secondi ...

Club Basket Frascati (serie C Gold/m) - Serino : «Con Anzio una sconfitta che dà fastidio» : Roma – Leggera frenata per la serie C Gold del Club Basket Frascati, reduce da un ottimo periodo. I ragazzi di coach Rossella Cecconi hanno rimediato una doppia sconfitta consecutiva sul campo della Stella Azzurra Viterbo e sabato in casa contro Anzio che si è imposto al palazzetto di Vermicino col punteggio di 69-72. Proprio su quest’ultimo match si sofferma il pivot classe 1981 Davide Serino. «Con Anzio è stata una partita un po’ strana. ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - Frisciotti : «Stagione travagliata - ma ai play off ci proveremo» : Roma – E’ terminata la stagione regolare della serie B femminile e quindi anche del Club Basket Frascati. Le ragazze di coach Marco Frisciotti hanno concluso il loro torneo al sesto posto e ora attendono i play off: si parte il 23 febbraio con la prima gara in casa di Santa Marinella che poi farà visita alle tuscolane e avrà l’eventuale bella da giocare tra le mura amiche. Tra l’altro le tirreniche sono state l’ultimo avversario del gruppo ...

Basket : multe per quattro Club di A - : quattro i club multati nella massima serie di Basket. SEGAFREDO BOLOGNA . Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri BANCO DI SARDEGNA SASSARI . Ammenda di Euro ...

Club Basket Frascati (serie C Gold/m) - il “talismano” Pedemonte : «Contento del mio impatto qui» : Roma – I compagni già lo chiamano “talismano”. D’altronde i numeri parlano chiaramente: da quando l’ala/guardia classe 1996 Edoardo Pedemonte ha fatto il suo esordio con la serie C Gold del Club Basket Frascati, la squadra di coach Rossella Cecconi ha inanellato quattro vittorie consecutive. Le ultime due, in rapida sequenza, sono arrivate mercoledì scorso sul campo del Pass e sabato su quello della Smit. «Sono contento del mio impatto qui ...

Club Basket Frascati (serie C Gold/m) - Cupellini : «Contento del mio primo anno “tra i grandi”» : Roma – Una grande vittoria nell’ennesimo match infrasettimanale. La serie C Gold maschile del Club Basket Frascati ha battuto con un chiaro 87-71 la Petriana nel match di venerdì sera al palazzetto di Vermicino. «La differenza l’abbiamo fatta nel primo quarto – commenta il giovanissimo play Giulio Cupellini – Siamo partiti con grande determinazione e abbiamo fatto un parziale di 15-0 che poi, di fatto, è risultato decisivo. La Petriana ...