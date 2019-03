Clima | l’arte italiana di Andreco a Nuova Delhi e l’incredibile murales fatto con lo smog

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) 1/6 ...

ElleDecorItaly : Tutti i motivi per cui i nuovi ambientalisti hanno ragioni, spiegati con l'arte - cicogni_claudio : RT @vighicarlo: 'Giornata mondiale del clima' Entusiasta, meravigliato e commosso per la tenacia, l'impegno e la volontà di queste giovani… - ipe_rosa1 : RT @vighicarlo: 'Giornata mondiale del clima' Entusiasta, meravigliato e commosso per la tenacia, l'impegno e la volontà di queste giovani… -