Clima | in Italia la siccità è spaventosa Ma si continua a far finta di niente

(Di lunedì 18 marzo 2019) I nostri amministratori (esatta espressione peraltro dei loro amministrati) in questi giorni stanno a discutere di sbloccare i cantieri o di realizzare la Tav, senza rendersi conto che le urgenze sono ben altre e sono drammaticamente collegate alle nostre vite, o perlomeno al nostro stile di vita.Nel nordl’inverno non c’è stato. Io ho già vissuto abbastanza per poter fare dei confronti risalendo nel tempo. A partire dagli anni Ottanta dello scorso secolo le precipitazioni invernali sono diminuite neanche tanto progressivamente, determinando l’arretramento dei ghiacciai, che sono le nostre riserve di acqua (in un secolo e mezzo essi sono diminuiti di ben due terzi). E comunque, anche quando non nevicava, le temperature erano rigide. Quest’inverno no, nulla di tutto questo, non ha nevicato e neppure ha fatto freddo. Il risultato drammatico è che i corsi d’acqua e i laghi ...

