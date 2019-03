Cina | scambio con il mondo sulle esperienze di lotta contro il terrorismo

Calciomercato - l’affasCinante scambio Icardi-Dybala continua ad “aleggiare” su Inter e Juventus : Paulo Dybala e Mauro Icardi potrebbero scambiarsi le divise al termine della stagione, plusvalenze in vista per i due club? In casa Inter la situazione legata a Mauro Icardi sembra essere ancora lontana da una risoluzione. Il calciatore è ancora fermo ai box e sarà a casa sul divano anche questa sera mentre i compagni tenteranno di portare a casa il derby della Madonnina. Nel frattempo però in ambito Calciomercato, continua ad aleggiare la ...