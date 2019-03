huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Dopo l'ultimo caso di cronaca avvenuto a Seregno, dove una donna che doveva sottoporsi a un intervento diè morta dopo essere entrata in coma, sono state tante le domande che mi sono state poste in merito alladegli interventi.La domanda più frequente è stata: ma si può morire per un'operazione diLa risposta è no, non si dovrebbe ma soprattutto non si muore a causa di un intervento estetico. Si muore quando, purtroppo, non si adottano le misure diadatte e che la legge giustamente impone non solo per questo tipo d'intervento ma per tutti quelli che hanno a che fare con laPerché sì, il problema è proprio questo. Spesso, cioè, si pensa allacome un qualcosa d'altro: più superficiale, meno necessario, legato all'e ...

GiuliaCeccato13 : RT @chanevlucy: Attaccano Chiara Ferragni perché non ha tette; se facesse qualche intervento di chirurgia estetica la attaccherebbero perch… - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: Chirurgia estetica tra esasperazione e sicurezza: le regole da seguire per evitare sorprese - HuffPostItalia : Chirurgia estetica tra esasperazione e sicurezza: le regole da seguire per evitare sorprese -