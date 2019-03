Chi era Lorenzo Orsetti | l' italiano ucciso dall' Isis in Siria

Pordenone - lastra di acciaio gli scivola addosso mentre lavora : operaio muore sChiacciato : Un operaio di 25 anni, Jurica Pinta, di origine croata ma da anni residente in Italia a Polcenigo, è morto schiacciato da una lastra di acciaio che gli è scivolata addosso durante la fase di puntellatura. È deceduto sul colpo. A dare l'allarme alcuni colleghi: sul caso indagano i carabinieri di Sacile e gli ispettori dell'Aas 5.Continua a leggere

Chi era Lorenzo Orsetti - ucciso dall’Isis in Siria : combatteva per la democrazia e la libertà : Trentatré anni, Lorenzo Orsetti si era arruolato con le truppe curde oltre un anno fa e combatteva contro i miliziani dello Stato Islamico. Diceva: "I curdi vogliono costruire una società più giusta più equa. L’emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l’ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia. Per questi ideali sarei stato pronto a combattere anche altrove".Continua a leggere

Pediatria : la tv in camera dei bimbi ha un impanno negativo sulla salute fisica e psiChica : La tv in camera dei bambini piccoli, in età prescolare, ha un’impatto negativo sulla salute fisica e psichica del futuro adolescente. A confermare il dato un nuovo studio pubblicato su ‘Pediatric Research’ da un’equipe delll’università canadese di Montréal che ha seguito, fino all’età di 13 anni, 1.859 bambini nati tra il 1997 e il 1998. Tutti i piccoli coinvolti sono stati visitati periodicamente e hanno ...

Juventus - 15 giocatori sono in nazionale : Chi resterà a Torino farà lavoro personalizzato : In questi giorni la maggior parte dei giocatori della Juventus sarà al seguito delle rispettive nazionali e alla Continassa rimarranno davvero in pochissimi. Infatti, saranno ben 15 i giocatori bianconeri che saranno in giro per il mondo. Già ieri, dopo la partita contro il Genoa, molto juventini sono partiti per raggiungere i ritiri delle rispettive selezioni. Dunque, fino al 26 marzo la Juve non si allenerà e alla Continassa ci saranno solo ...

Chirurgia estetica tra esasperazione e sicurezza : le regole da seguire per evitare sorprese : Dopo l'ultimo caso di cronaca avvenuto a Seregno, dove una donna che doveva sottoporsi a un intervento di Chirurgia estetica è morta dopo essere entrata in coma, sono state tante le domande che mi sono state poste in merito alla sicurezza degli interventi.La domanda più frequente è stata: ma si può morire per un'operazione di Chirurgia estetica?La risposta è no, non si dovrebbe ma soprattutto non si muore a ...

Maria Giovanna Maglie : Chi è - laurea e marito. La carriera della giornalista : Maria Giovanna Maglie: chi è, laurea e marito. La carriera della giornalista Torna alla ribalta la figura della giornalista Maria Giovanna Maglie dopo le parole contro l’attivista Greta Thumberg, figura ormai iconica delle proteste ecologiste che stanno avvenendo da un capo all’altro del mondo. “Adesso non si può più dire niente di male” ha detto la Maglie riferendosi al fatto che la giovanissima svedese è affetta dalla Sindrome di ...

Roma - MonChi : 'Pallotta ed io avevamo idee opposte. Continuare così non era giusto' : 'Sono andato via dalla Roma per una ragione semplice: ho capito che l'idea della proprietà era diversa rispetto alla mia'. Sono queste le parole dell'ex direttore sportivo giallorosso Ramon Monchi il ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari : “Meglio del previsto - ancora sul podio. Possibile una nuova operazione Chirurgica” : Vanessa Ferrari non ha avuto nemmeno troppo tempo per festeggiare il terzo posto conquistato al corpo libero in Coppa del Mondo che ha dovuto subito fare le valigie per trasferirsi da Baku a Doha. Nella capitale del Qatar, da mercoledì 20 a sabato 23 marzo, si disputerà la quarta tappa del circuito itinerante riservato alle singole specialità e la bresciana vorrà essere assoluta protagonista per collezionare altri punti importanti per la ...

Wanda Nara : Mauro sta cercando di recuperare - il problema al ginocChio è reale : ‘Ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace, manca poco”. Sono le parole di Wanda Nara, moglie e manager

Magistrati di Trani arrestati - il re pugliese del grano denuncia : "Chiesero soldi per liberare me e i miei fratelli" : Francesco Casillo fu arrestato nel 2006 nell'ambito di un'inchiesta condotta da Antonio Savasta: Michele Nardi convalidò l'arresto. Dopo poco furono arrestati anche i fratelli: 150mila euro a testa per scarcerarli. Su Rep l'intervista completa

Torino - ubriaChi dopo serata : genitori caricano figlio di 5 mesi nel bagagliaio col cane : Sono stati i residenti ad accorgersi della scena e dare l’allarme in via San Secondo dove due genitori completamente ubriachi barcollavano con un fagotto in braccio. Dentro c’era un bambino, il loro, di appena cinque mesi. Faticavano persino a non farlo cadere è chi ha seguito le loro mosse e ha chiamato la polizia ha capito che il piccolo era in pericolo. I genitori, infatti,hanno raggiunto la macchina, sistemato il bambino nel bagagliaio ...