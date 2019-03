Chi era Lorenzo Orsetti | italiano ucciso dall' Isis | combatteva per i curdi

Roma - MonChi : 'Pallotta ed io avevamo idee opposte. Continuare così non era giusto' : 'Sono andato via dalla Roma per una ragione semplice: ho capito che l'idea della proprietà era diversa rispetto alla mia'. Sono queste le parole dell'ex direttore sportivo giallorosso Ramon Monchi il ...

Ecco Chi era Lorenzo Orsetti : combattente italiano ucciso da Isis : Roma – L’italiano ucciso dall’Isis e’ Lorenzo Orsetti, 33enne di Firenze. A Orsetti riconducono i documenti pubblicati dall’Isis. Orsetti, nome di battaglia Tekoser, combatteva a fianco dei curdi. L’anno scorso, mentre era impegnato a difendere la citta’ di Afrin dall’assedio di jihadisti e turchi era stato intervistato dal Corriere Fiorentino, al quale aveva ricordato di essere nato e cresciuto a ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari : “Meglio del previsto - ancora sul podio. Possibile una nuova operazione Chirurgica” : Vanessa Ferrari non ha avuto nemmeno troppo tempo per festeggiare il terzo posto conquistato al corpo libero in Coppa del Mondo che ha dovuto subito fare le valigie per trasferirsi da Baku a Doha. Nella capitale del Qatar, da mercoledì 20 a sabato 23 marzo, si disputerà la quarta tappa del circuito itinerante riservato alle singole specialità e la bresciana vorrà essere assoluta protagonista per collezionare altri punti importanti per la ...

Wanda Nara : Mauro sta cercando di recuperare - il problema al ginocChio è reale : ‘Ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace, manca poco”. Sono le parole di Wanda Nara, moglie e manager

Magistrati di Trani arrestati - il re pugliese del grano denuncia : "Chiesero soldi per liberare me e i miei fratelli" : Francesco Casillo fu arrestato nel 2006 nell'ambito di un'inchiesta condotta da Antonio Savasta: Michele Nardi convalidò l'arresto. Dopo poco furono arrestati anche i fratelli: 150mila euro a testa per scarcerarli. Su Rep l'intervista completa

Torino - ubriaChi dopo serata : genitori caricano figlio di 5 mesi nel bagagliaio col cane : Sono stati i residenti ad accorgersi della scena e dare l’allarme in via San Secondo dove due genitori completamente ubriachi barcollavano con un fagotto in braccio. Dentro c’era un bambino, il loro, di appena cinque mesi. Faticavano persino a non farlo cadere è chi ha seguito le loro mosse e ha chiamato la polizia ha capito che il piccolo era in pericolo. I genitori, infatti,hanno raggiunto la macchina, sistemato il bambino nel bagagliaio ...

Tratta degli 'sChiavi' - operazione Cc : SALERNO, 18 MAR - In vari comuni della provincia di Salerno e in altre località del territorio nazionale, è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Salerno nei ...

Generazione Giovani Chiude - Milo Infante : «Dispiace molto - non vedo un motivo» : Milo Infante, Generazione Giovani “A me dispiace molto“. Nonostante il consueto aplomb, ieri Milo Infante non ha nascosto il proprio rammarico. Su Rai2, il conduttore ha commentato la chiusura di Generazione Giovani, il programma domenicale da lui curato, avvenuta per decisione del direttore di rete Carlo Freccero. Salutando il proprio pubblico, il giornalista si è detto soddisfatto per il lavoro svolto ma anche ...

Primo Appuntamento riparte da Flavio MontrucChio. I concorrenti che catalizzeranno l’attenzione in anteprima – Foto : Flavio Montrucchio Via Gabriele Corsi, dentro Flavio Montrucchio: Primo Appuntamento cambia volto e torna domani alle 21.10 su Real Time con quaranta nuove cene ed altrettante possibili storie d’amore da far nascere. Il programma, giunto alla terza edizione, terrà compagnia al pubblico con nuove dieci puntate cariche di personaggi particolari, che porteranno in video racconti non solo romantici ma curiosi da un punto di vista sociale. Ecco ...

Criscitiello : 'Preparato il funerale alla VecChia Signora - la Nonnina non si è presentata' : La conquista dei quarti di finale di Champions League in rimonta della Juventus ha destato scalpore, e le cronache sportive ancora ne parlano con grande enfasi dopo le pesanti critiche che squadra e allenatore avevano dovuto sopportare al termine dell'ottavo d'andata. Tra i giornalisti che sono ritornati sull'argomento c'è anche Michele Criscitiello che, nel suo editoriale per "TuttoMercatoWeb", ha fatto il punto della situazione non solo sulla ...

Ecco le cartelle boomerang. La rottamazione è a risChio : Sono più di ottanta quelle abilitate dal ministero dell'Economia e coprono aree rilevanti del Paese. Tra le principali quelle che operano in più aree come la Sogert, Soget, poi decine di società ...

ISOLA DEI FAMOSI 2019/ Diretta ed eliminati : Chi tornerà a casa tra Luca e Paolo? : ISOLA dei FAMOSI 2019, Diretta ed eliminati decima puntata, 18 marzo: chi sarà eliminato tra Luca Vismara e Paolo Brosio? Soleil Sorge ancora leader?

Agli stati generali del nuovo pop Gué Chiama - rispondono in 17 : Gué Pequeno è un tipo tosto, come i 17 artisti che lo hanno salutato, accompagnato, supportato in un Forum di Assago, Milano, strapieno. Sabato si è aperto così il «Sinatra Tour» che proseguirà fino ...