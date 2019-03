Chi è Vittorio Grigolo | il papabile nuovo coach di Amici

Si Chiude il cast del serale di Amici di Maria De Filippi con il nome del 2° coach : è Vittorio Grigolo : Vittorio Grigolo è il 2° coach del serale di Amici di Maria De Filippi. A rivelarlo è vicolodellenews, secondo le indiscrezioni trapelate dall'ultima registrazione del pomeridiano del programma che andrà in onda in prima serata a cominciare dal 30 marzo con Ricky Martin come direttore artistico della squadra dirimpettaia. Va così a completarsi il cast della nuova edizione del programma che ha già testimoniato il ritorno di Giuliano Peparini ...

Otto e Mezzo - Vittorio Feltri inChioda Lilli Gruber sul riscaldamento globale : "Questa roba..." : A Otto e Mezzo su La7 Lilli Gruber, a Le parole della settimanasu Rai 3 Massimo Gramellini. Cosa li accomuna? Aver fatto due programmi, sabato sera, dedicati al global warming, sulla scia della manifestazione di Milano (e di quelle avvenute in tutto il mondo) di venerdì. Discussione che con discreta

Vittorio Feltri durissimo con i ragazzi pro-ambiente : "Pieni di droga - studiate". Come li inChioda : Dito puntato contro i ragazzi che ieri, venerdì 15 marzo, sono scesi in piazza un po' in tutto il mondo in "difesa" del clima. A puntare il dito è Vittorio Feltri, direttore di Libero, da sempre scettico sulle teorie relative al riscaldamento globale. E lo scetticismo del direttore viene confermato

Vittorio Feltri contro Otto e Mezzo e Lilli Gruber : 'Giulia Sarti? Roba mesChina e indegna' : Qualche giorno fa la conduttrice diventata famosa poiché sbieca, ha portato alla ribalta una questione non politica, bensì di mutande. Ha parlato a lungo delle foto osé in circolazione sul web di ...

Vittorio Sgarbi : figli - età e fidanzata. Chi è il critico d’arte : Vittorio Sgarbi: figli, età e fidanzata. Chi è il critico d’arte Vita privata Vittorio Sgarbi e carriera Vittorio Sgarbi è uno dei critici d’arte più conosciuti dal pubblico italiano, famoso soprattutto grazie alle sue colorite apparizioni televisive. La vita privata di Vittorio Sgarbi Vittorio Umberto Antonio Maria Sbarbi nasce a Ferrara l’8 maggio 1952. È figlio di due farmacisti, dopo il diploma ottiene la laurea in filosofia e si ...

Vittorio Feltri a Luxuria su La7 : “Non si può parlare come una volta. Oggi se trovi un negretto - devi Chiamarlo ‘nerino'” : Botta e risposta pepato a “Non è l’arena” (La7) tra Vladimir Luxuria e Vittorio Feltri, direttore di Libero. Il dibattito è incentrato sulle offese pronunciate da un professore di un liceo di Genova all’indirizzo di Luxura (“Trans pervertiti”). Feltri non le condivide e aggiunge: “Luxuria fa quello che vuole. A me cosa volete che m’importi di quello che ha fatto e di quello che fa. Non ci vedo ...

Vittorio Feltri - la sentenza sullo studente che ha messo incinta la prof : "Ecco Chi punirei" : La notizia non passa inosservata. A Prato una insegnante di 35 anni è stata ingravidata da un ragazzo di 14 al quale impartiva ripetizioni, e ora ha partorito un bambino. Cose del genere non succedono tutti i giorni e indubbiamente suscitano impressione. Adesso la magistratura dovrà decidere se la

Valeria Marini parla dell'arresto di Vittorio CecChi Gori nel 2001 : "Tutto molto costruito" : Nel 2001 Valeria Marini ha dovuto fronteggiare una situazione complicata, si tratta dell'arresto del produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori nel 2001. La showgirl parla del caso durante La confessione, trasmissione di Nove condotta dal giornalista e direttore de IlFatto.it, Peter Gomez."Cosa ricorda dei giorni dell'arresto?" chiede il conduttore. Tanta agitazione, una situazione da film. Una ...

La confessione - Valeria Marini : ‘L’arresto di Vittorio CecChi Gori? Una farsa’ : Venerdì 8 marzo sul NOVE Valeria Marini è ospite di Peter Gomez nella nuova puntata de La confessione in onda alle 22:45. L’attrice e soubrette ripercorre il momento dell‘arresto di Vittorio Cecchi Gori nel 2001. “Lei gli è stata vicino anche nel periodo più duro. Cosa ricorda dei giorni dell’arresto?”, chiede il giornalista. L’ex compagna dell’allora patron della Fiorentina ricorda “tanta agitazione, una situazione da ...

Un posto al sole - amicizia a risChio tra Alex e Vittorio : anticipazioni trame dall’11 al 15 marzo : Si rinnova anche questa settimana il consueto appuntamento serale con Un posto al sole, la più longeva soap opera italiana nonché uno dei prodotti Rai più noti del panorama televisivo contemporaneo. La serie è ambientata a Napoli e ci hanno partecipato – e tuttora prendono parte – grandi talenti della recitazione tricolore. I nuovi episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime ...

Striscia la Notizia - rissa da Massimo Giletti : Vittorio Sgarbi minacciato da PennacChi - finisce male : Un peculiare momento di televisione a Non è l'arena di Massimo Giletti, il programma della domenica sera su La7. Un momento di televisione riproposto da Striscia la Notizia al secondo posto nella classifica della consueta rubrica I nuovi mostri. Che succede? Presto detto. Vittorio Sgarbi, ospite del

Striscia la Notizia - Vittorio Brumotti preso a sassate dagli spacciatori : a poChi centimetri dal dramma : L'inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti è stato aggredito e minacciato insieme alla sua troupe a Ciserano (Bergamo), dove si trovava per realizzare una servizio sullo spaccio e il degrado nella zona delle "palazzine della morte". Le telecamere del tg satirico stavano riprendendo come avvi

Vittorio Sgarbi : figli - età e fidanzata. Chi è il critico d’arte : Vittorio Sgarbi: figli, età e fidanzata. Chi è il critico d’arte Vita privata Vittorio Sgarbi e carriera Vittorio Sgarbi è uno dei critici d’arte più conosciuti dal pubblico italiano, famoso soprattutto grazie alle sue colorite apparizioni televisive. La vita privata di Vittorio Sgarbi Vittorio Umberto Antonio Maria Sbarbi nasce a Ferrara l’8 maggio 1952. È figlio di due farmacisti, dopo il diploma ottiene la laurea in filosofia e si ...

Vittorio Feltri : 'Gay simpatici - soprattutto le lesbiche'/ 'Il Fatto Quotidiano fa più sChifo di Libero' : Libero nel caos per il titolo sui gay, Vittorio Feltri a tutto tondo ai microfoni de Il Foglio: 'Non ho nulla contro gli omosessuali'.