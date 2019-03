Chi è Lorenzo Orsetti | biografia e cv del volontario ucciso dall’Isis

Lorenzo Orsetti - il padre : “Il suo gruppo è stato accerChiato e li hanno uccisi tutti”. Lo zio : “Come in Spagna contro Franco” : “Da un anno e mezzo stavo fino alle 5 di notte a vedere tutti i telegiornali per avere informazioni sulla Siria, perché là c’era mio figlio a combattere. Ora non sappiamo niente, gli stessi mass media ci dicono che mio figlio Lorenzo è morto ucciso”. Mamma Annalisa raccontava così le ultime ore di forte angoscia senza sapere ancora bene cosa sia accaduto in Siria. Ha sperato fino all’ultimo, la famiglia Orsetti. Ha ...

Chi era Lorenzo Orsetti - l'italiano ucciso dall'Isis in Siria - : Classe 1986, fiorentino, per un anno e mezzo ha combattuto da volontario al fianco delle milizie curde dell'Ypg contro i jihadisti. In un'intervista aveva detto che era in gioco "una battaglia di ...

Chi era Lorenzo Orsetti - il soldato italiano ucciso dall’Isis : Un soldato iracheno davanti alla bandiera nera dello Stato islamico. (foto: AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images) È finita a Baghuz, ultima roccaforte dell’Isis, la lotta di Lorenzo Orsetti, il 33enne italiano che da un anno e mezzo combatteva a fianco dei curdi in Siria. Il suo omicidio è stato annunciato su Telegram dall’Isis e confermato dal sito americano che monitora il jihadismo internazionale, quello di Site Intelligence. “Abbiamo ...

Nome di battaglia "Tekoser". Chi era Lorenzo Orsetti - il "compagno Orso" : Sui social si rincorrono le voci. "È caduto il compagno Orso, combattente fiorentino". Il 'compagno Orso' è Lorenzo Orsetti, Nome di battaglia "Tekoser", trentatrenne nato a Firenze che combatteva fianco a fianco con i curdi dell'YPG (unità di difesa del popolo curdo) contro il "fascismo dell'Isis". Nell'ultima intervista a OndaRossa diceva che lo "Stato Islamico almeno ufficialmente" era "stato sconfitto". Le ultime sacche ...

Chi era Lorenzo Orsetti - l'italiano ucciso dall'Isis in Siria : Cronaca Siria, l'annuncio dell'Isis: 'Abbiamo ucciso un crociato italiano'. È Lorenzo Orsetti 'L'emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l'ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia. ...

Chi era Lorenzo Orsetti - ucciso dall’Isis in Siria : combatteva per la democrazia e la libertà : Trentatré anni, Lorenzo Orsetti si era arruolato con le truppe curde oltre un anno fa e combatteva contro i miliziani dello Stato Islamico. Diceva: "I curdi vogliono costruire una società più giusta più equa. L’emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l’ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia. Per questi ideali sarei stato pronto a combattere anche altrove".Continua a leggere

Chi era Lorenzo Orsetti - italiano ucciso dall'Isis : combatteva per i curdi : Questa mattina l?Isis ha annunciato di aver ucciso un italiano in Siria, nei combattimenti a Baghuz: si tratta di Lorenzo Orsetti, 33 anni, nato e cresciuto a Firenze, nome di battaglia Tekoser...

Ecco Chi era Lorenzo Orsetti : combattente italiano ucciso da Isis : Roma – L’italiano ucciso dall’Isis e’ Lorenzo Orsetti, 33enne di Firenze. A Orsetti riconducono i documenti pubblicati dall’Isis. Orsetti, nome di battaglia Tekoser, combatteva a fianco dei curdi. L’anno scorso, mentre era impegnato a difendere la citta’ di Afrin dall’assedio di jihadisti e turchi era stato intervistato dal Corriere Fiorentino, al quale aveva ricordato di essere nato e cresciuto a ...

