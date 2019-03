Caso Icardi | finalmente una soluzione

È la vittoria di Spalletti - ma all'Inter c'è da chiudere il Caso Icardi : La mossa strategica, e vincente, di Luciano Spalletti ha ridato serenità ed entusiasmo all'Inter, apparsa troppo rinunciataria soltanto tre giorni prima in Europa League contro l'Eintracht. Avanzare ...

‘Caso Icardi’ – Perisic inizia a seguire l’ex marito di Wanda Nara sui social : Maxi Lopez ricambia! : Ivan Perisic ed il follow ‘birichino’ a Maxi Lopez dopo il derby: il gesto del calciatore dell’Inter incuriosisce i tifosi alla luce della querelle con protagonisti Wanda Nara ed Icardi Dopo il derby della Madonnina, vinto ieri sera dall’Inter, un ‘movimento social’ molto curioso ha attirato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Ivan Perisic ha incominciato a seguire su Instagram l’ex marito di ...

Caso Icardi-Inter - Wanda Nara : "Vicini alla pace" : Mentre Icardi ieri non era neanche in tribuna a vedere il super derby Milan-Inter, secondoq aunto afferma la moglie e procuratrice Wanda Nara, lo strappo dell'attaccante con la società sarebbe quasi ...

Wanda Nara : «Caso Icardi? Con Marotta siamo vicini alla pace» : TORINO - Wanda Nara torna in televisione e continua a parlare del caso Icardi . In diretta al programma Tiki Taka , la moglie dell'attaccante argentino è intervenuta per chiarire la situazione legata ...

‘Caso Icardi’ – Wanda Nara fa sognare i tifosi nerazzurri : le parole della moglie di Maurito dopo il derby Milan-Inter : Wanda Nara, la vittoria dell’Inter nel derby della Madonnina e la pace vicina con la società nerazzurra: le nuove dichiarazioni della moglie-agente di Icardi a Tiki Taka “Tutti parlavano della crisi nerazzurra ma io ero sicura che l’Inter avrebbe reagito e avrebbe vinto“. Sono le parole di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, a Tiki Taka. E sull’affare legato all’attaccante argentino. Wanda Nara ...

Inter - Marotta : «Ci aspettiamo che il Caso Icardi si risolva» : MILANO - Beppe Marotta , amministratore delegato dell' Inter , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del derby con il Milan . Queste le sue parole: " Come arriviamo alla gara con il Milan ? Il derby è particolare ovunque lo si giochi, riveste Interesse al di là della classifica: i ...

Approfondimento : Il Caso Icardi e le possibili soluzioni : Il “Caso Icardi”, da molti considerato il fattore scatenante, la fonte di ogni confusione, nello spogliatoio e fuori, è in realtà l’inevitabile prodotto di quella che in molti chiamano “la balcanizzazione dell’Inter”.«Un processo – spiega una fonte interna alla società – ormai in stato avanzato e irreversibile». Lo scenario, secondo la fonte, è quello di un club in balia di un gruppo di dirigenti per troppo tempo privo di una ...

Inter - la grande bruttezza : il Caso Icardi condiziona la squadra e i risultati - è fallimento : La grande bruttezza non se l'aspettava nessuno. Intendiamoci, a inizio stagione la formazione di Spalletti non giocava un bel calcio, impossibile quando si hanno centrocampisti di qualità medio-bassa,,...

'Caso Icardi? Mi sembra un macello' : NYON, SVIZZERA,, 15 MAR - ''Il caso Icardi? Visto da fuori mi sembra un macello della Madonna.'' Questo quanto dichiarato dall'ex-portiere dell'Inter Julio Cesar questo pomeriggio a Nyon, a margine ...

Inter - Caso Icardi - Wanda Nara torna alla carica : 'Non smetterò di dire ciò che penso' : Wanda Nara è tornata alla carica per parlare del suo ruolo in casa Inter e di quello del suo compagno di vita Mauro Icardi. In occasione del Premio Socrate a Milano, la procuratrice ha commentato la sua posizione verso la squadra nerazzurra e, senza troppi giri di parole, ha dichiarato: "Non smetterò di dire ciò che penso". Wanda sa bene che per una donna il mondo del calcio è un mondo molto difficile e complesso, tuttavia non è affatto disposta ...

Calciomercato Inter - Caso Icardi : nuovo messaggio Wanda Nara : So che il mondo del calcio è un po' difficile per una donna. ma continuerò a dire che le cose che penso io, che ovviamente uno può condividere oppure no'. C'è spazio anche per le figlie e Icardi: '...

Inter : la società starebbe cercando un nuovo attaccante per superare il Caso Icardi : Mauro Icardi e l'Inter, oramai, vivono da separati in casa. Ad affermarlo sono i giornalisti Pietro Guadagno e Andrea Ramazzotti in un articolo di oggi sul Corriere dello Sport, ripreso da diverse testate giornalistiche. La società nerazzurra starebbe realmente valutando di prendere un nuovo attaccante dopo l'impasse che si è creata esattamente da un mese, cioè da quando lo scorso 13 febbraio l'Inter ha comunicato ufficialmente di aver tolto la ...

Biasin sul Caso Icardi : 'Tutti mi stanno deludendo - perdono di vista il bene dell'Inter' : Il noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin è tornato a parlare della vicenda Icardi nel corso di un'intervista telefonica. La firma di Libero gode di ampio credito per quel che concerne le vicende nerazzurre, e in particolare riguardo al polverone sollevatosi dopo la revoca della fascia di capitano al bomber nerazzurro, data la sua vicinanza personale alle parti coinvolte. Biasin si è concentrato sui possibili sviluppi a breve termine che, a ...