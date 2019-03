Carrara | Campionati italiani di Geografia all’istituto Zaccagna | info

scuolainforma

(Di lunedì 18 marzo 2019) Sabato 23 Marzo presso l’istitutodi, si svolgerà la nuova edizione deidi. Una materia quando mai attuale e preziosa nella nostra società.In un’epoca in cui i giovanissimi scendono in piazza per chiedere opportuni provvedimenti da parte delle istituzioni contro i cambiamenti climatici, questa sublime materia è paradossalmente martirizzata, se non addirittura annullata., il motivo deiUno dei motivi che giustificano idiconsiste proprio nell’attirare l’attenzione dell’opinione pubblica, del MIUR e del Parlamento su tale tematica. Laè una delle discipline principali per l’istruzione del discente. Il campionato si struttura in tal modo: circa 370 studenti, organizzati in squadre da quattro, provenienti da tutta la Penisola, parteciperanno alla più ...

